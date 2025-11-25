睽違31年 阿里山發現石虎蹤跡 創嘉南地區最高海拔紀錄

阿里山睽違31年，再次發現石虎！農業部林業及自然保育署嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會、國立屏東科技大學合作，原本是在阿里山鄉一代推動台灣黑熊分布熱點監測，架設紅外線自動相機，卻拍攝到石虎蹤跡。發現位置為本（11）月初在阿里山鄉里佳部落周邊國有林地內，海拔1752公尺，創嘉南地區最高海拔發現紀錄。

林保署20日透過新聞稿指出，嘉義縣近年有兩次發現石虎出沒，分別是2018年在中埔鄉，以及2022年於國道1號嘉義交流道一帶，本次拍攝到石虎現蹤，則是嘉義阿里山鄉繼1994年通報紀錄以來，睽違31年再次發現石虎蹤跡，也是在嘉南地區發現紀錄中，海拔最高的一次，達1752公尺。

廣告 廣告

本次石虎發現地位於中海拔山區國有林地，林保署表示，台灣國有森林保護良好，但有超過六成的保育類野生動物棲息於國有林區之外，石虎的主要棲息地即位於淺山、丘陵農林交錯區域。由於棲地與人類生活範圍高度重疊，受土地開發、農藥及滅鼠藥的使用、路殺、遊蕩犬貓攻擊等眾多因素影響，石虎目前仍名列瀕臨絕種保育類野生動物。

林保署表示，推動國土生態保育綠色網絡建置計畫，可藉由建置空間藍圖與保育對策，透過資源整合及跨域合作，串聯各類型生態棲地與生物多樣性熱點。

根據林保署網站資料，林保署於2022年指認全台共45個「國土生態綠網區域保育軸帶」，依主要棲地樣態，分為丘陵型、溪流型、平原型、海岸型及其他離島型等5種類別。

而這次發現石虎的國有林地位在曾文溪流域上游，屬於嘉南國土生態綠網的曾文溪流域保育軸帶。2023年7月，嘉義分署也曾於同一保育軸帶上的台南曾文溪下游高灘地發現石虎，足見國土生態綠網以流域串連棲地的重要性。

嘉義分署表示，將持續與相關單位及在地社區團體跨域合作，復育曾文溪流域保育軸帶棲地，監測各類指標物種，以友善生產、巡護棲地等方式促進國土生態綠網的棲地串聯。