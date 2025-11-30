睽違32年主辦！亞洲技能競賽閉幕 卓榮泰：證明台灣培訓成果獲肯定

亞洲技能競賽今日舉辦閉幕典禮，行政院長卓榮泰出席致詞。（摘自勞動部直播）

亞洲技能競賽今日舉辦閉幕典禮，行政院長卓榮泰指出，台灣睽違32年主辦亞洲技能競賽，代表台灣在培訓技能人才的成果獲得肯定，未來願與亞洲技能競賽組織及各國夥伴攜手合作，持續推動國際技能建構中心合作計畫，讓亞洲在全球產業展現更強的技術、質量與創新動能。

行政院長卓榮泰表示，今年亞洲技能競賽是我國繼1993年主辦後，睽違32年再度舉辦，證明台灣在培訓技能人才的成果得到國際肯定，今年競賽3大特色，包含320位選手參與、30國參與、競賽職類44類都是最多。

他強調，以技能立國、振興產業，是台灣產業永續發展的關鍵，技能的價值不只存在於科技產業，例如營建跟工程技術選手在砌磚、土木、冷凍工程、電器裝配等專業領域，就展現建築安全韌性城市的能力；餐飲、美容美髮、花藝設計選手，在每個細節為人們打造更舒適生活。

卓榮泰指出，亞洲是全球產業與人才合作的新核心，台灣願與亞洲技能競賽組織及各國夥伴攜手合作，持續推動國際技能建構中心合作計畫，分享培訓經驗、跨國師資，並落實技能標準接軌與合作，共同培養人才，塑造亞洲技術未來，讓亞洲在全球產業展現更強的技術、質量與創新動能。

他也說，競賽的結果不是終點，重要的是從中獲得寶貴的經驗，將成為人生最珍貴的資產，相信在場選手未來都能在各領域發光發熱，成為帶領每個國家產業升級的關鍵人物。也感謝每位裁判、指導老師及志工的付出，讓世界看到亞洲、讓台灣跟夥伴一起照亮國際。

