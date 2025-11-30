睽違32年！卓榮泰出席亞洲技能競賽閉幕：技能價值不只在科技業

亞洲技能競賽閉幕典禮今日舉行，行政院長卓榮泰致詞時表示，台灣睽違32年再度主辦亞洲技能競賽，證明台灣培訓技能人才的成果獲得國際肯定，未來將與亞洲技能競賽組織及各國夥伴攜手合作，持續推動國際技能建構中心合作計畫。他還強調，技能的價值不僅存在於科技產業。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

卓榮泰指出，台灣繼1993年主辦後，時隔32年再度舉辦亞洲技能競賽，本屆競賽創下3大紀錄，包括320位選手參與、30國參與，以及競賽職類達44類，均為歷屆最多。這些數字反映出亞洲各國對技能培訓的重視程度不斷提升。

卓榮泰強調，以技能立國、振興產業是台灣產業永續發展的關鍵。卓榮泰表示，技能的價值不僅存在於科技產業，營建與工程技術選手在砌磚、土木、冷凍工程、電器裝配等專業領域，展現建築安全韌性城市的能力；餐飲、美容美髮、花藝設計選手則在每個細節為人們打造更舒適的生活。

亞洲技能競賽舉辦閉幕典禮，卓榮泰出席致詞。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

卓榮泰指出，亞洲已成為全球產業與人才合作的新核心。台灣願與亞洲技能競賽組織及各國夥伴攜手合作，持續推動國際技能建構中心合作計畫，分享培訓經驗、跨國師資，並落實技能標準接軌與合作，共同培養人才，塑造亞洲技術未來。

卓榮泰出席亞洲技能競賽閉幕典禮。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

卓榮泰也向參賽選手喊話，競賽結果不是終點，重要的是從中獲得寶貴經驗，這些經驗將成為人生最珍貴的資產。他相信在場選手未來都能在各領域發光發熱，成為帶領每個國家產業升級的關鍵人物。卓榮泰也感謝每位裁判、指導老師及志工的付出，讓世界看到亞洲，讓台灣與夥伴一起照亮國際。

