睽違4年！台鐵集集線終復駛 商家盼重振觀光潮

台鐵集集線恢復通車。（圖／東森新聞）





睽違四年！台鐵集集線今天終於恢復第一階段通車，鐵道迷超級感動，也讓車埕站和集集站周邊店家十分期待，因為過去疫情加上集集線停駛，遊客最多減少了8成，這次通車可望再帶來一波商機。

彩繪列車緩緩靠站，旅客依序下車，睽違4年多，台鐵集集線終於恢復通車，讓鐵道迷超級感動，拿起手機搶拍，迫不及待要與車廂合影留念。

遊客：「因為已經斷了那麼久沒有坐過，就重新又坐上集集線，本身有在做模型，對這集集線的路線，還有車子還蠻熟悉的，因為停駛很久了，想說來搭一次看看，以前平常都是在外面拍照，就是從外面的角度看車子，這次是坐在裡面看外面，不同的感覺。」

觀光鐵道集集支線是台灣鐵路最長的支線，從彰化二水出發，終點站在水里車埕，全長約29.7公里，但110年因為台16線，公路邊坡坍滑及隧道受損，導致濁水到車埕中斷停駛，少了火車的集集鎮，讓觀光迅速沒落，集集車站平均遊客就減少8成，讓商家都快撐不下去。

日管處處長柯建興：「集集支線停駛，還有疫情的關係，我們這個集集支線，在集集這個地方，遊客是從疫情前的8、90萬，一直降到10萬、20萬左右，那在車埕的話是從110多萬，一直逐年遞減到現在是70幾萬。」

歷經4年的整修，終於恢復第一階段通車，由藝術家洪易的彩繪列車打頭陣，車廂色彩繽紛親切可愛，讓鐵道不只是交通工具，也成為移動中的藝術展場，而集集線重新通車，讓更多旅客能夠走進南投，帶動商家經濟發展。

