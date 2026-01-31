睽違43年獲輸出 中科院美製拌藥機啟用強化關鍵產能

中山科學研究院與美國B&P Littleford公司合作，引進先進設備與成熟技術，歷時3年10個月順利完成300加侖拌藥機設施及廠房工程產能擴增計畫，1月30日正式啟用，為台、美在國防關鍵產業領域的合作寫下新頁。

拌藥機是生產飛彈的發動機推進劑的重要設備。圖為自製天弓三型防空飛彈發射。(圖/空軍司令部)

大型拌藥機是研發各型飛彈、火箭的推進裝置時，製造固態燃料推進劑不可或缺的設備。2022年6月，中科院已在屏東鵬園院區啟用自製的300加侖拌藥機、50加侖拌藥機。

中科院表示，此次能在闊別43年後獲得美國政府輸出許可300加侖拌藥機，更是美國政府對友盟國家的承諾與支持，特別於啟用儀式當日，邀請美國原廠代表到場，共同見證台、美攜手強化國防產能的重要成果，充分展現雙方長期互信與實質合作基礎。

中科院美製300加侖拌藥機啟用典禮。(圖/中科院)

中科院指出，隨著各式防衛裝備需求提升，關鍵材料與製程的穩定供應愈顯重要。此次透過與美方合作導入先進設備，不僅補足國內關鍵製程能量，也確保相關產線符合高標準安全與品質要求，對於維持整體國防體系運作穩定具重要意義。

中科院進一步說明，此次引進的設備為美方成熟產品，具備高度穩定性與良好運轉紀錄，廣泛應用於多國相關產業。藉由引進國際成熟技術並結合國內專業團隊，該院得以有效提升整體製造效率與品質控管能力，並逐步建構具備自主運作能力的關鍵產線。相關產能建置完成後，將與既有設施形成互補，有助於提升整體產能彈性，兼顧量產需求與研發任務，為未來長期發展奠定穩固基礎。

