睽違47年最猛黃金價！瑞銀曝4原因上看5400美元 但「這時」小心踩煞車

在全球政經局勢持續動盪下，黃金再度成為市場關注焦點。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）最新上調金價預測，將2026年3月、6月與9月的目標價，從每盎司4,500美元一舉調升至5,000美元；至於2026年底，隨著美國中期選舉落幕，金價可能小幅回落至約4,800美元。不過，若政治或金融風險進一步升溫，金價不排除上探5,400美元，顯示黃金後市仍具吸引力。

美元走弱、地緣政治升溫 金價創新高

瑞銀分析，近期金價頻頻刷新歷史紀錄，關鍵原因包括美元走弱、地緣政治緊張加劇，以及制度性不確定性持續存在，加上季節性資金流動偏緊，共同推升行情。此波漲勢，也讓黃金寫下1979年以來最強勁的年度表現。

央行狂掃金條 ETF資金湧入撐盤

支撐金價的力量不只來自市場情緒。瑞銀指出，全球央行持續加碼黃金部位，加上黃金ETF投資熱度升溫，以及金條、金幣等實物需求回溫，為金價提供穩固後盾。

最新預測顯示，2026年全球央行黃金淨購買量上看950噸，高於先前預估的900噸。瑞銀也提到，IMF數據仍存在低報情況，實際增持力道恐怕更強，顯示各國對黃金儲備的重視程度持續升高。

ETF熱度不減 但高檔仍有風險

在投資端方面，瑞銀預估，2026年黃金ETF淨流入量可望達825噸，不僅上修原先預測，也明顯高於2010年至2020年的年均水準。美國降息預期、對聯準會獨立性的疑慮，以及政府債務壓力升高，都讓黃金避險角色更加吃重。

不過，瑞銀也提醒，金價目前已位於相對高檔，若聯準會政策意外轉趨鷹派，或ETF出現大規模資金撤出，短線仍可能面臨修正壓力。從歷史經驗來看，美國大選結束後，金價也不排除進入盤整期。

