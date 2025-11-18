睽違47年重返大銀幕！翁倩玉揭「親情疏離」成接演關鍵

翁倩玉睽違47年再度主演台灣電影《陽光女子合唱團》。（圖／金馬執委會）





電影《陽光女子合唱團》今（18）在金馬影展舉行星光舞台活動暨記者會，導演林孝謙、編劇呂安弦率眾演員翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌 孫淑媚、安心亞齊聚受訪；「日本國寶級藝人」翁倩玉睽違47年重返大銀幕，飾演女子監獄中的合唱團指揮，感性喊道：「希望這部電影是我人生的新篇章。」

翁倩玉坦言這些年自己忙東忙西，開唱又舉辦畫展：「我不曉得我一直在忙什麼，很多事情要解決，到去年就開始想要在故鄉活動，版畫展從去年就開始」，之所以接演本片，她認為角色跟自己有點像：「像我已經75歲，回頭看我自己的歷史，今天的我能不能演這角色。」

當初導演林孝謙講解角色故事時，談及這是母親跟小孩之間關於愛的劇情，深深打動翁倩玉：「現在小孩一整天都不跟媽媽講話的也有，還要透過手機傳訊息講話」，她感嘆親情間缺乏面對面的溝通，希望觀眾看完本片能夠拉近彼此關係：「其實真的愛還是要Touch一下！希望大家看完這部電影可以打電話給媽媽。」因而接演該角色，自豪道台語進步神速。



