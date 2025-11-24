睽違5年再訪日本！他驚見「4景象」變了 驚呼：越來越像台灣

生活中心／彭淇昀報導

日本是台人最愛去的旅遊地之一，有網友分享，睽違5年再度前往日本旅遊，發現日本已經不像以前那麼純樸，甚至「感覺越來越像台灣」，並列出4點改變，貼文曝光後，引發熱烈討論。

原PO睽違5年再度赴日旅遊，感嘆「4大景象」變得越來越台灣化。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO在Dcard上以「去了日本旅遊真的讓我改觀」為題發文表示，因為碰上疫情，距離上次赴日旅遊已是2019年，這次時鎘5年再度踏上日本，買了很多藥妝日用品，也吃了很多街邊店家美食小吃，不過讓他感覺與以往有些不同，「現在的日本不像以前那麼純樸，感覺越來越像台灣」。

原PO指出，唯一慶幸的是那邊的街道、建築物等，不像台灣有一大堆政治人物的大幅、廣告看板、帆布。

此外，原PO還發現「4點」越來越台灣化，像是「很多店員都是外國人，包括台灣、中國、印度、尼泊爾、越南等等」、「在日本電車上，日本人還是會大聲聊天說話」、「街邊也是會看到隨意棄置的垃圾，不像以前那麼整潔」、「日本人在街道上還是會邊走邊吃東西」。

貼文曝光後，引發網友熱議，有網友分享親身經歷，「在京都看過喝醉的上班族路邊尿尿，傻眼」、「在上野地上沒有那麼乾淨，地鐵站內的垃圾桶也一堆沒分類的垃圾爆出來。我覺得北捷的環境還更乾淨」、「我覺得雖然大家說日本多乾淨、素質多好，不代表你不會遇到那一小%很差的日本人跟面向」、「那是你自己對日本有太多偏誤，日本無禮的人超多，去搭東京地鐵看看就知道」。

還有網友建議，可以前往鄉下地區，更能體驗到傳統的日本生活，「如果要認真體驗的話，鄉下地方會比較有日本感，岡山我突然覺得不錯」、「九州跟四國都很棒唷」。

