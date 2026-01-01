睽違5年回台！蕭敬騰台上「自信大跳」導播秒切畫面 尷尬畫面曝

娛樂中心／巫旻璇報導

金曲歌王蕭敬騰相隔5年再度站上台中跨年舞台，昨（31）日晚間在水湳中央公園帶來近30分鐘的演出。他以自彈自唱〈皮囊〉作為開場，高音一出便震撼全場，接著站上鋼琴放聲演唱，最後從高處躍下，將現場氣氛推向高潮。然而，這個原本被視為整場表演亮點的瞬間，轉播畫面卻在關鍵時刻被切走，導致線上觀眾未能看到完整畫面，不少網友留言直呼「根本白跳」。





睽違5年回台灣跨年！蕭敬騰台上「自信大跳」導播秒切畫面 尷尬畫面網驚：白跳了

蕭敬騰向大家喊話，感性回顧即將結束的2025年，表示無論是課業或工作的壓力，大家都一路走得不容。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）

蕭敬騰在台上熱情向粉絲打招呼「人真的好多！台中的朋友，我是蕭敬騰，我很想你們。」演出結束後，網友留言大讚他的舞台實力，直呼「現場氣場太強」、「這一跳真的把氣氛拉到最高」，不過也有人認為，台下觀眾反應相對理性。蕭敬騰也不忘向大家喊話，感性回顧即將結束的2025年，表示無論是課業或工作的壓力，大家都一路走得不容易。他鼓勵眾人迎向2026年時，要記得做讓自己開心的事，讓生活充滿正能量，才能把溫暖帶給身邊更多人，並笑說接下來要獻唱一首「愛大家的歌」，隨即演唱〈怎麼說我不愛你〉。

除了自己的代表作外，蕭敬騰也驚喜選唱蔡依林的〈倒帶〉，演唱時一度蹲跪在舞台上，情緒投入。緊接著曲風急轉，他帶來經典嗨歌〈王妃〉，在舞台上不停奔跑、旋轉、跳躍，從延伸舞台一路衝回主舞台，甚至將椅子搬上鋼琴再站上椅子高喊：「台中，我愛你們！」最後縱身一躍，將倒數前夕的現場氣氛推向最高潮。

就在氣氛被推到最高點之際，蕭敬騰站上升高舞台，俯視滿場觀眾後毫不猶豫往下跳步，原本應是全場最炸裂的瞬間，沒想到導播卻在關鍵一刻將鏡頭切走。畫面突然轉到遠景或其他角度，讓觀眾無法第一時間看到他落地的完整動作，只留下現場震耳欲聾的尖叫聲與舞台燈光狂閃，這一跳雖然現場觀眾情緒仍被點燃，但透過轉播觀看的網友卻忍不住扼腕，在社群留言直呼「白跳了」、「導播在關鍵時刻閃人」、「大跳要帥氣落地瞬間 被導播切換遠鏡頭」，意外讓這段演出成為跨年夜的另類話題。









