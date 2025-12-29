睽違5年緬甸舉行大選「公正性受質疑」 1/5地區無法投票

深陷內戰長達4年多的緬甸28號舉辦全國大選，不過由於全國五分之一地區遭反抗軍掌控，無法舉行投票，加上廣受歡迎的文人政府和民主領袖翁山蘇姬所屬政黨被排除，國際社會普遍認為，選舉只是軍政府合法延續政權的手段。

緬甸舉辦5年來首次全國大選，選舉分成3階段，每輪投票之間相隔兩週，預計一月底會有最終結果。28號天還沒亮，第一大城仰光的投票所就大排長龍，幾乎看不到盡頭。

仰光投票所大排長龍。圖／路透社、美聯社、CNN

緬甸軍政府領袖敏昂萊也媒體鏡頭前完成投票，他強調，「我們保證這次選舉自由公正，選舉由軍方主持，絕不允許其公信力受損。」

不過這回由於緬甸內戰，全國至少1/5地區遭反抗軍掌控，無法舉行投票，投票首日軍方跟反抗軍還持續交火，傳出多起爆炸和空襲事件，造成人員傷亡。

緬甸軍方在2021年曾以選舉舞弊為由發動政變，推翻由翁山蘇姬領導的文人政府，並鎮壓全國各地，導致部分抗議者轉為武裝對抗，引發了長達4年多的內戰。

《CNN》記者華森指出，這與2020年的選舉相比，此次選舉存在重大差異，該國最大的政黨之一實際上已被解散，其領導人大多被關押，包括諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬。

除了中國、俄羅斯和印度，國際社會普遍認為這回選舉，只是軍政府合法延續政權的手段，目前親軍方政黨「聯邦團結發展黨」表示，他們在首輪投票中贏得多數席次。

國際中心／吳嘉恩 編譯 責任編輯／洪季謙

