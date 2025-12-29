睽違5年緬甸舉行大選「公正性受質疑」 1/5地區無法投票
深陷內戰長達4年多的緬甸28號舉辦全國大選，不過由於全國五分之一地區遭反抗軍掌控，無法舉行投票，加上廣受歡迎的文人政府和民主領袖翁山蘇姬所屬政黨被排除，國際社會普遍認為，選舉只是軍政府合法延續政權的手段。
緬甸舉辦5年來首次全國大選，選舉分成3階段，每輪投票之間相隔兩週，預計一月底會有最終結果。28號天還沒亮，第一大城仰光的投票所就大排長龍，幾乎看不到盡頭。
仰光投票所大排長龍。圖／路透社、美聯社、CNN
緬甸軍政府領袖敏昂萊也媒體鏡頭前完成投票，他強調，「我們保證這次選舉自由公正，選舉由軍方主持，絕不允許其公信力受損。」
不過這回由於緬甸內戰，全國至少1/5地區遭反抗軍掌控，無法舉行投票，投票首日軍方跟反抗軍還持續交火，傳出多起爆炸和空襲事件，造成人員傷亡。
緬甸軍方在2021年曾以選舉舞弊為由發動政變，推翻由翁山蘇姬領導的文人政府，並鎮壓全國各地，導致部分抗議者轉為武裝對抗，引發了長達4年多的內戰。
《CNN》記者華森指出，這與2020年的選舉相比，此次選舉存在重大差異，該國最大的政黨之一實際上已被解散，其領導人大多被關押，包括諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬。
除了中國、俄羅斯和印度，國際社會普遍認為這回選舉，只是軍政府合法延續政權的手段，目前親軍方政黨「聯邦團結發展黨」表示，他們在首輪投票中贏得多數席次。
國際中心／吳嘉恩 編譯 責任編輯／洪季謙
更多台視新聞網報導
翁山蘇姬兒憂母已獄中喪命 緬甸軍政府稱「她健康良好」
泰國又要換總理？阿努廷宣布解散國會 將提前大選
公投綁大選回歸！立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內投票
其他人也在看
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 67
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 53
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 102
中共宣布對台軍演 海巡署最新消息曝光：彭佳嶼外抓到一艘
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導海巡署今(12/29)表示，針對中共解放軍軍演，海巡署在第一時間即偵獲4艘海警船航近我國北部、東部海域，立即調度大型艦船於...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 182
謝衣鳯爭取彰縣長提名 黨內對手這麼看
[NOWnews今日新聞]藍委謝衣鳯昨天宣布爭取參選彰化縣長，原盛傳她是「被賴清德激到」，但謝衣鳯表示，在賴清德昨天到彰化前已錄好宣布參選的影片。比她早起跑爭取黨內提名的2位前副縣長柯呈枋、洪榮章，對...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 9
用你的魔法打敗你！國防部1圖反擊中國軍演：堅定捍衛主權、民主、自由
中國人民解放軍東部戰區宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施「正義使命－2025」圍台軍演，並，30日還要進行實彈射擊。對此，國防部成立應變中心派遣兵力應對，並在解放軍公布的軍演示意圖，放上「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等關鍵字強力反擊中國。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 53
蔣萬安雙城論壇剛講「這一句」…共軍突宣布圍台軍演 沈伯洋喊話了
即時中心／潘柏廷報導台北市長蔣萬安昨（28）日一日來回上海「雙城論壇」，並在會中盼台海不再波濤與呼嘯，而是和平與繁榮；然而，中國解放軍東部戰區今（29）日，無預警宣布今日起要對台進行「正義使命-2025」演習，範圍則包含台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部。對此，民進黨立委沈伯洋在臉書也喊話了！民視 ・ 4 小時前 ・ 185
徐巧芯發文籲賴總統接受監督 翁達瑞見「這20字」諷不學無術
立法院正式通過彈劾總統賴清德提案，國民黨立委徐巧芯發文並貼出圖卡稱，讓總統接受民意監督，不是政治鬥爭，是憲政底線。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（28）日說，這20個字道盡徐巧芯的不學無術，以及對憲政體制的無知。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 207
中國圍台軍演！鄭麗文稱總統連累台灣 郭雅慧喊團結：盼藍白做正事
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中國解放軍東部戰區今（29）日突宣布，今日起對台進行「正義使命-2025」圍台軍演，但國民黨主席鄭麗文接受專訪時宣稱，這是因為總統賴清德踩到對岸底線才連累台灣；民眾黨主席黃國昌則開記者會，就賴清德在專訪時講藍白擁抱習近平一事要求24小時內道歉，否則要提告。對此，總統府發言人郭雅慧強調，此時此刻面對外部威脅，最需要的是內部團結，會希望不論國民黨或民眾黨回歸到立法院做正事。民視 ・ 5 小時前 ・ 93
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 12
讓數字說話！許宇甄：公教年改僅是「止血」 警告「別想把手伸進立法院」
[Newtalk新聞] 立法院日前通過修法，決定停止持續調降公教人員退休金，引發執政黨強烈反彈，並揚言將聲請釋憲。對此，國民黨立委許宇甄今（28）日透過臉書發文指出，民進黨對於年金改革的態度前後矛盾，質疑「當年可以大砍，現在為何不能停？」 許宇甄表示，民進黨當年憑藉國會多數強勢推動年金改革，對軍公教退休金進行大幅調降，如今立法院依新民意結構決定「止血」，卻被指為違憲，這樣的「雙重標準」令人難以理解。 她指出，年改初期由考試院與年改會提出的版本，原本規畫為15年逐步調降，最高所得替代率維持在75%；但民進黨當年主導通過的版本，卻縮短為10年內降至62.5%，幅度與速度均更為激進。相較之下，此次立法院修法僅是停止後續調降，所得替代率最高維持在71.5%，不僅低於考試院原先建議，也未超出年改會原有架構。 許宇甄認為，這次修法並非否定改革，而是針對當年過度傾斜的制度設計進行修正，使整體制度更符合比例原則與公平正義。 針對行政院揚言聲請釋憲，許宇甄也提出警告，直指退休金「調降或停止調降」本質上屬於立法政策選擇，應由國會決定。她指出，過去大法官認定年改合憲，理由正是「政策裁量與財政永續考量」；同理新頭殼 ・ 1 天前 ・ 10
江啟臣籲賴清德別當柯總召：總統不該是鬥雞
[NOWnews今日新聞]總統賴清德日前接受三立電視台《話時代人物》節目專訪，民眾黨以賴清德造謠藍白擁抱中共領導人習近平，要求限時道歉。立法院副院長江啟臣今天表示，賴清德不滿在野黨彈劾他、在野黨不滿被...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 7
環台軍演不是跟「台灣有事」有關？ 中國官媒給答案
[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從即日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命-2025」演習。對此，長期觀察台灣政局發展的日本學者小笠原欣幸則質疑，中共此次發動軍演，可能與日本首相高市早苗「台灣有事」言論有關。不過，中國官媒則分析，此次軍演可能與日前美對台軍售有關。 根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。 施毅強調，此次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。 面對中共軍演，小笠原欣幸在臉書發文指出，雖然此次軍演與以往相同，不過考量高市早苗近期發表「台灣有事」發言，中共此舉恐怕是要對日台合作一事提出警告意味；與去年兩次及今年四月的軍演想比，此次演習值得密切關注差異。 然而，中共官媒《環球時報》分析，此次軍演是回應美國政府於本月17日宣布新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 6
公開回應中共軍演！鍾佳濱正告北京：砲火只會激起台灣人守護家園決心
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(12/29)表示，民進黨團要正告北京：威脅換不到認同，砲火只會激起台灣人民守護家園的決心，民...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 41
(影) 中國怒跳腳 ! 索馬利蘭「舉國狂歡」迎以色列承認 網: 台灣早已建交
[Newtalk新聞] 以色列總理納坦雅胡於 26 日透過社群媒體宣布，以色列正式承認位於非洲之角的索馬利蘭共和國為「獨立主權國家」，並邀請索馬利蘭總統訪問以色列，成為全球首個與索馬利蘭相互正式承認的國家。此舉迅速引發國際社會關注。 對此，歐盟於今日回應指出，索馬利亞的主權與領土完整應受到尊重，呼籲各方透過對話方式處理分歧，避免加劇地區緊張情勢。歐盟立場顯示，國際主流社會仍未改變對索馬利蘭地位的基本認定。 當地時間 26 日，以色列總理辦公室發布聲明，宣布承認索馬利蘭共和國的主權，並準備與該國構建外交關係。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號 索馬利蘭原為英國殖民地，1960 年脫離英國後與索馬利亞合併，但在索馬利亞中央政權於 1991 年崩潰、內戰爆發後，索馬利蘭於同年 5 月單方面宣布獨立，成立「索馬利蘭共和國」。三十多年來，索馬利蘭建立了自己的政府、議會、軍隊與警察體系，並發行獨立貨幣「索馬利蘭先令」，實際上處於「事實獨立、法理未定」的狀態。 索馬利蘭舉國歡慶。圖:翻攝自@Israelwaronhama 對於以色列此時宣布承認索馬利蘭，索馬利亞政府官員於 27新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 1
中國突襲環台實彈軍演！國防部怒斥窮兵黷武
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日宣布突襲軍演！組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。對此，我國...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 37
大陸對台軍演已派14艘艦艇、89架次戰機 國防部：派遣適當兵力應處
大陸今晨宣布在台灣周邊進行實彈性軍事演習，升高區域緊張情勢。國防部今天下午召開記者會說明，強調中共軍事行動已對區域和平穩定構成威脅，國軍已依規定即刻成立應變中心，派遣適當兵力應處相關海空情勢，將以實力守護台灣主權與台海和平；據掌握，目前中共海上艦船有14艘、空中兵力89架次，其中67架次進入我方應變區。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
彈劾案通過「不可能任務」 賴清德坦言：藍白令人費解
總統賴清德接受友台專訪，針對立法院會表決通過彈劾案，他直接表示「令人費解」，並強調社會自有公道。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 17
藍軍嘉義縣長「奇兵」臨時缺席路跑 本尊回應耐人尋味
明年嘉義縣長選戰，國民黨選將難產，傳出中選會代理主委吳容輝是藍軍相中有意徵召的「奇兵」，吳容輝原答應參加今天舉辦的第七屆嘉義馬拉松─國際管樂節公益路跑活動，昨晚臨時告假，而張啟楷透露藍軍的「奇兵」還有其他人。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
徐巧芯太扯！稱彈劾總統「非政治鬥爭」教授譏：20字道盡無知
即時中心／黃于庭報導立院國民黨、民眾黨聯手否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，府院拍板以「不副署」抗衡。未料，藍白竟變本加厲，揚言彈劾總統賴清德，日前再度挾著人數優勢，60位贊成、51位反對通過彈劾提案，藍委徐巧芯更稱，彈劾不是政治鬥爭，而是憲政底線。對此，旅美教授翁達瑞今（28）日狠酸，短短20個字，便道盡徐巧芯的不學無術。民視 ・ 1 天前 ・ 61