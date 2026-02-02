睽違5年！勞保基金研議重啟委外投資 撥補明確成關鍵

勞動基金運用局局長蘇郁卿。（蔡佩珈攝）

勞保基金已5年未辦理委外投資，勞動基金運用局今日指出，因勞保基金撥補相對明確，將考量勞保基金流出情形，研議再次辦理國內全權委託招標案。

勞金局局長蘇郁卿今日表示，今年1月已完成114年度的國內投資全權委託經營招標案的委託評選，115年將衡酌基金規模及各基金資產配置、金融情勢，辦理新年度的國內股票全權委託經營。

她指出，勞金局管理8個基金，各基金現金流及規模不同，新年度將重新檢視。勞保基金面臨收不抵支，投資操作需要有流動性，故過往勞保基金投資較不傾向長期投資運用，已多年沒有辦理國內投資全權委託經營招標案，如今勞保基金撥補相對明確，將考量勞保基金流出情形，研議納入國內全權委托招標案。

國外部分，蘇郁卿表示，去年已完成全球永續不動產有價證券型、全球氣候轉型被動股票型等2項國外投資全權委託經營招標案，規畫115年辦理全委評選標案，至少會辦全球債權型及全球基礎建設相關委託。

此外，她表示，近年勞金局逐步調高國內委外投資的目標報酬率，並調整管理費率結構，將未達到目標報酬率者的費率調低，以鼓勵經理人掌握盤勢，增加勞動基金投資績效。

