睽違5年 華為再奪大陸智慧型手機「一哥」寶座

華為的智慧型手機，在睽違5年之後，2025年的銷量重新拿下大陸銷量冠軍。

據國際數據公司「IDC」所發佈的2025年中國大陸智慧型手機市場報告顯示，大陸科技巨頭「華為」，憑藉「鴻蒙作業系統」智慧型手機，重新拿下大陸智慧型手機市場冠軍，去年出貨量達到4670萬支，超越蘋果電腦的iPhone，以及其他大陸品牌手機。（葉柏毅報導）

華為為智慧型裝置開放的「鴻蒙作業系統」，不同於Google的安卓系統與蘋果電腦的iOS系統，目標是利用「分散式」技術，將手機、電腦、平板、電視、汽車和智慧型穿戴等多種裝置，融合成一個「超級終端」設備，讓使用者便於操作和共享各種裝有鴻蒙作業與統的裝置資源。同時因各裝置的平台不同，系統架構與核心也會有所不同。

廣告 廣告

IDC報告指出，華為憑藉著不斷進化的鴻蒙作業系統，讓它們的多個智慧型系列產品持續熱銷，其中華為的智慧型手機，在2020年之後，重奪中國市場銷售冠軍，這項成績對自行開發智慧型裝置作業系統的華為來說，意義非凡。

據IDC發佈的2025年中國大陸智慧型手機市場報告，大陸2025年智慧型手機出貨量約2.85億支，與前年相比，微降0.6%。華為、蘋果、vivo、小米與OPPO，分列銷量前五名。華為雖然重返中國國內智慧型手機銷售第一，不過它的市佔率只有16.4%，距離它的歷史最高點的46%，仍有巨大落差。