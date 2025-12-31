睽違5年！蕭敬騰台中跨年火力全開 飆唱〈王妃〉跳下鋼琴、感性許願2026更快樂

蕭敬騰。翻攝三立新聞網SETN YouTube

金曲歌王蕭敬騰今年現身台中水湳中央公園，這是他睽違五年再度回到台灣跨年晚會的舞台。他以標誌性的黃色麥克風搭配鋼琴自彈自唱，並透過充滿爆發力的嗓音，為現場觀眾帶來極具震撼力的演出。

炸裂高音與自彈自唱驚豔全場

蕭敬騰開場便以經典歌曲〈皮囊〉現身。他身穿緊身喇叭皮褲，在舞台上展現十足的搖滾氣勢。演唱過程中，他不但展現直竄天際的高音，最後更直接站上鋼琴飆唱，隨即將現場氣氛點燃。接著曲風一轉，他溫柔地問台下觀眾「唱情歌給你們聽好不好？」，並接連演唱〈讓我為你唱情歌〉與〈阿飛與小蝴蝶〉，親切地與全場歌迷揮手打招呼，展現反差魅力。

蕭敬騰火力全開。三立提供

感性慰勞觀眾並送上新年祝福

看到現場湧入大量人潮，蕭敬騰感性表示非常想念台中的朋友。他在台上幽默提到，剛剛在後台聽盧廣仲講話覺得非常可愛。隨後他正色慰勞大家在2025年付出的努力，提到無論是學生還是社會人士，這一年大家都辛苦了。他期許大家在即將到來的2026年，一定要開開心心地做自己最快樂的事情，擁有能量後再去幫助更多人。他深情宣告：「2026年一定會有更多好事發生，我們下次見面一定會更好」，並接著獻唱情歌〈怎麼說我不愛你〉。

翻唱經典曲目與熱力搖滾壓軸

除了自己的代表作，蕭敬騰這次還特別準備了蔡依林的經典歌曲〈倒帶〉，演唱時深情投入甚至一度蹲跪在舞台上。最後，為了迎接即將到來的倒數時刻，他詢問觀眾是否準備好迎接搖滾作品，隨即帶來成名曲〈王妃〉。蕭敬騰在舞台上瘋狂旋轉跳躍，甚至將椅子搬到鋼琴上並站上去呼喊「台中，我愛你們」，最後一躍而下，讓晚會氣氛在倒數前達到最高潮。



