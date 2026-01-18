即時中心／林耿郁報導

睽違半個世紀，人類即將重返月球！美國國家航空暨太空總署NASA，17日開始正式準備阿爾忒彌斯（Artemis）發射計畫，目前正將太空發射系統（SLS）與獵戶座（Orion）太空船移至發射台。如果一切順利，火箭最快將於2月6日升空，載著4名太空人前往月球軌道，不過本次還不會重新踏上月球表面。

重返月球！綜合外媒報導，本次將飛向月球的4名太空人，分別為美國籍的威斯曼（Reid Wiseman）、葛洛佛（Victor Glover）、科赫（Christina Koch）以及加拿大籍太空人漢森（Jeremy Hansen）。

本次月球任務預計進行10天，飛船將繞行月球背面（月之暗面），可能刷新阿波羅13號所保持的「人類距離地球最遠」40萬公里紀錄。

此外，本次月球任務也將創下多項「第一次」：包括首位女性、首位非白人太空人與首位加拿大人飛出地球，前往月球軌道等。

為何不登陸？NASA：載人測試先行、登月要等阿爾忒彌斯III

至於外界關注阿爾忒彌斯II為何不嘗試著陸。NASA任務分析副主任洪恩（Patty Casas Horn）表示，「阿爾忒彌斯II不是登月器。」

NASA一貫採「能力→測試→能力→再測試」的漸進式風險管理流程，「我們會登月，但阿爾忒彌斯II的首要目標是載人飛行測試。」

阿爾忒彌斯I號，2022年成功飛向月球、繞行後返回地球並順利回收；此次二號任務為首次載人飛行。

除了要確保太空人生命維持、溫度控制、濕度管理、廁所與飲食供應等系統正常運作外，亦需測試導航、通訊、推進與安全返航能力。

洪恩表示，任務順序非常明確，首先是人員安全與健康，第二是飛船安全，第三才是任務目標。

本次任務被視為現代版阿波羅8號；1968年，阿波羅8號首次載人飛往月球上空，但因登月模組尚未準備好而未著陸。直到1969年7月20日，阿波羅11號任務，太空人阿姆斯壯、艾德林才正式踏上月球。

阿爾忒彌斯計畫目前的登月器，為SpaceX開發的「星艦人類著陸系統（Starship HLS）」，預計用於阿爾忒彌斯III號，最早2028年執行登月任務。

將挑戰人類離家「最遠距離」紀錄

阿波羅13號保持的人類離地球最遠距離紀錄為約40萬公里；阿爾忒彌斯一號雖已突破40萬公里紀錄，但當時飛船內並無人類；NASA表示阿爾忒彌斯II有機會載人刷新紀錄，但仍取決於發射時機與飛船軌道。

由於要前往月球，必須地球、月球處於合適的相對位置，因此每月只有大約第一個星期，是恰當的火箭升空時間點，錯過就需再等1個月。

NASA計畫可能的發射日期，包括2月6至11日、3月6至11日，最晚則是4月1至6日；這是自1972年12月阿波羅17號任務後，睽違50多年，再次有人類前往月球軌道。

原文出處：快新聞／睽違54年！阿爾忒彌斯II火箭前往發射台 最快「這天」載人重返月球

