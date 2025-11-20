睽違55年！翁倩玉見到20歲的自己感動落淚 《萬博追踪》修復版重返大銀幕

翁倩玉出席她55年前拍攝的《萬博追踪》首映記者會，看到當年只有20歲的自己，既感動又不可思議。（國家影視聽中心提供）

上月於日本舉辦的「大阪・關西世博會」圓滿落幕，1970年實際前往萬國博覽會取景的《萬博追踪》（1970），也從拍攝地正式回到台灣首映！國家影視聽中心於今（20日）邀請到《萬博追踪》女主角翁倩玉參與首映活動，她睽違半世紀再次在大銀幕上見到 20 歲的自己，既感動、又帶著些許不可置信，「55 年就這樣過去了，能在今天再看到當年的自己，非常有意義。」

翁倩玉回憶起 1970 年的大阪萬博，她笑說那個年代充滿對科技與未來的想像，「當時大家都在看未來的都市，所以建築、設計、街景很多都是『圓的』，你們等一下看電影就會看到，空中好像全是圓，一種走入未來的感覺。」

她坦言，許多細節其實都忘得差不多，「因為真的過了半個世紀。」但電影修復後讓她彷彿被瞬間帶回那個世界，也重新喚起當時對「未來」和「地球」的思考：「50 年前大家想著科技如何讓人類前進，而現在我們更在乎自然、環境乾淨，才能讓人真正活下去。」

談起博覽會最「難忘」的體驗，翁倩玉語氣忍不住夾著笑意：「那時候我吃到太空食物，全部都像牙膏！冰淇淋是牙膏，漢堡也是牙膏……沒有味道，真的覺得人類不可能吃這個東西活下去！」

《萬博追踪》拍攝不易，翁倩玉透露，因為到處都是人潮，拍攝幾乎是「游擊式」：「導演說台詞只能在指定地方講，因為人太多，一停下來大家就會知道是誰！所以要趕快走、趕快拍，最多只拍一兩次。」如此高壓的狀況讓她直呼：「壓力超大！」但也因此留下珍貴畫面，「不能 NG，只能一次成功，那是另一種挑戰。」

當被問到是否懷念20歲的自己時，翁倩玉沉穩分享：「人不能修復時光，但可以透過影像回到那個年代。」看著修復後的畫面，她也重新喚起許多當年的美好細節，「回到記憶裡，你會想到那時候遇到的人、那時候的自己。」

首映前還送上大批媒體在機場迎接當年僅15歲的「旅日電視紅星」翁倩玉返台新聞影片，成為今日最大彩蛋。（國家影視聽中心提供）

翁倩玉在記者會後段分享人生心得，真誠又溫暖。她提到，生氣只會讓身體緊繃、胃口變差，不如保持開心的心情；也鼓勵大家勇於道歉與原諒，「你道歉，那一片灰色就變成白色。人生的太陽和月亮就會重新亮起來。」

電影播放後，翁倩玉看到珍貴影像激動不已，她表示：「回憶都回來了！很謝謝大家一起在這裡，聊我很開心的拍攝記憶。」她說當年台灣人很瘋北海道，所以劇組也遠赴北海道取景，「我那時候踩高跟鞋在雪地跑耶！我一輩子沒做過這種事，就拍電影的時候才會發生。」她感謝自己有幸被觀眾支持喜愛，也感謝影視聽中心保留下自己許多年輕時期的影片，如同《萬博追踪》一樣，那些畫面封存了無法倒帶重來的過去，卻也因此讓人懂得更珍惜當下。

從《萬博追踪》電影海報上可看出，當年的服裝用色非常大膽鮮豔。（國家影視聽中心提供）

這次翁倩玉為了金馬獎來台，除了參加主演的《陽光女子合唱團》金馬首映及《萬博追踪》首映活動外，也將為金馬擔任頒獎人。她為之緊張不已，謙稱自己中文不夠好，笑說只要講錯名字就不得了，「我在車上一路練，一直確認第一聲、第二聲，因為名字、title都不可以講錯。」

文化部長李遠特地到場，並致贈翁倩玉驚喜小禮物。李遠表示，翁倩玉對他那一代人而言是「大眾情人」，更象徵了一整個時代。55 年後世博重返大阪，雖然國際情勢不同，臺灣仍以「TECHWorld」進入園區，並以「We TAIWAN」在大阪市區推動文化活動，包括大阪亞洲影展。李遠並以翁倩玉《真假千金》中她親自填詞的〈溫情滿人間〉句子致敬，感謝她長年在國際上替臺灣發聲。

文化部長李遠致贈翁倩玉驚喜小禮物，並稱讚翁倩玉是他那一代人的「大眾情人」。

