睽違6年再度相見 新店高中熱情迎接日本姊妹校國分高校來訪

新店高中師生夾道歡迎日本姊妹校國分高校學生。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立新店高中熱情接待日本姊妹校千葉縣立國分高校師生一行300人來訪，這是兩校睽違6年後首度恢復實體交流，活動在新店高中活動中心盛大舉行，現場氣氛熱烈，展現兩校跨國友誼的延續與教育交流的新篇章。

新店高中校長陳瑛姍表示，國分高校自2014年與新店高中締結為姊妹校，儘管近年因疫情影響，雙方面對面的交流一度中斷，但兩校始終維繫聯繫與情誼，陳瑛姍指出，愛與理想一向是新店高中師生秉持的原則，師生希望以開放的心與世界做朋友，透過文化理解與交流建立友誼，讓世界更美好，她期盼此次交流能深化兩校夥伴關係，持續推動學生的國際學習與成長。

千葉縣立國分高等學校校長丸山誠一中表示，闊別6年後能再次來到台灣，感到無比欣喜，感謝新店高中師生的熱情接待，經歷疫情後，更深刻體會「能夠面對面交談」的可貴。

歡迎會中，新店高中音樂班帶來精湛的音樂合奏表演，展現專業音樂訓練成果；國分高校則以全體師生合唱回應，歌聲悠揚動人，充分展現音樂素養，兩校並互贈具代表性藝術品作為紀念，象徵友誼長存、文化共融。

歡迎會後，國分高校師生分成17組，分別進入新店高中高二17個班級進行入班交流，活動以「美食」為主題，透過飲食文化介紹與互動遊戲展開交流，並互贈禮物、合影留念，約定未來再相見，雖語言不同，但兩國學生以笑容、肢體語言與真誠互動克服隔閡，現場氣氛熱絡，笑聲不斷。

新店高中和日本國分高校學生合影留念。(記者翁聿煌攝)

