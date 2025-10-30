睽違6年川習會南韓釜山登場 習：中美有摩擦很正常
美國總統川普表示，「我確信這將是一場成功的會面，但他是個強硬的談判者，不太好。」
雙方握完手川普講了這幾句話，再拍拍習近平，向記者重申他們關係非常良好。川普與習近平的重量級高峰會在南韓釜山展開。這是川普重回白宮以來，美中兩位領導人的首次會晤。
中國國家主席習近平提到，「自從您再次勝選，我們已經通話過3次、通過幾封信，保持密切聯繫。」
習近平一開場就表示，全球兩大貿易體偶有摩擦很正常，而中國的發展與川普「讓美國再次偉大」的願景，是相輔相成的。
根據美方先前透露，雙方已達成的初步協議架構，中國將會解決吩坦尼原料流入美國，來換取川普同意延長關稅休兵期；此外中國也將暫緩稀土出口管制，並恢復購買美國大豆。不過截至29日，中國外交部並沒有表示美中會在川習會上達成貿易協議。
川普29日受訪時指出，「吩坦尼將是我們討論的議題之一，重要的是，我們將討論農民，我們將討論許多事項。」
輝達執行長黃仁勳30日也會現身南韓。前一天他才在華府GTC大會上表示，輝達目前對中國的出貨是零美元，中國的輝達市佔率已從95%降至零。有關這點，川普29日也表示，預期他跟跟習近平會討論開放輝達新一代Blackwell平台AI晶片的銷售事宜，代表這次的川習會也會鬆綁輝達高階AI晶片銷往中國的禁令。
至於台灣議題，一般認為美中達成「大交易」的機率微乎其微。但不少華府人士憂心川普沒有重申美國對台政策，反而說出有利北京的台灣言論。對於這點，29日當川普從日本飛往南韓、在空軍一號上接受訪問時表示台灣就是台灣。
川普表態，「我不知道我們是否會談到台灣，我不確定，習近平可能想問，沒有什麼好問的，台灣就是台灣。」
此外令人關注的是，川習會登場的前幾個小時，川普在自家社群媒體上發文表示，他已經指示戰爭部立即開始測試核武，這項積極的軍事訊號可能也代表，這場川習會並不如川普先前所說的那麼樂觀。
