睽違6年終會晤！川普讚習近平：偉大國家的偉大領導人

睽違6年的川習會。（圖／達志／美聯社）

中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）今（30日）稍早於南韓釜山舉行歷史性會晤，這是2位領導人6年來首次面對面會談，被外界視為有望重新定義這2個世界最大經濟體與超級強權之間的競合關係。

綜合外媒報導，會談地點設於釜山「金海空軍基地」（Gimhae Air Base），鄰近本屆「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting，AELM）的舉辦地。

2位領袖在會晤開始時皆以友善語氣互動，氣氛出乎意料地熱絡。川普感嘆「能和我的老朋友見面，真的是莫大的榮幸，仔細想想，我們認識這麼久了。」同時讚揚習近平是「偉大國家的偉大領導人」，並表示2人將在未來長時間內建立極佳的關係，「能與您共事是我們的榮幸。」

習近平則回應稱，能在多年後再見川普是「非常高興的事。」他補充，「中美2國不可能在所有問題上意見一致，2大經濟體之間偶爾出現摩擦是正常的。」他也相信中國的發展與川普的「讓美國再次偉大」願景「密不可分」，「作為中美關係的掌舵者，我們應該確保航向正確，讓中美可以共同承擔大國責任，攜手為2國和全世界的福祉，做出更多偉大且具體的貢獻。」

這場川習會標誌著川普為期5天、橫跨3國的亞洲訪問行程即將畫下句點，全球也密切關注這場會晤能否穩定緊張的中美關係。近月來，全球經濟因2國互徵關稅、實施出口管制與其他制裁而陷入震盪，衝擊從高科技產品到海運等多個產業。華府與北京之間的互動時而升級、時而緩和，令國際市場如履薄冰。

這場對話的核心議題包括：嚴重的貿易失衡、美國高科技產品出口中國的限制、中方對稀土資源的出口管制，以及中國在芬太尼（fentanyl）貿易中的角色。此外，中國進口美國大豆、美國對中國社群媒體應用程式TikTok的禁令、俄烏戰爭，以及台灣問題，也都在討論範圍之內。

雙方貿易談判代表在週末已先行接觸，釋出2國可能達成未來關係框架的訊號。不過，外界普遍認為，即便本次會晤達成任何協議，也僅是這場複雜且脆弱的大國角力中的1個階段性成果。中美之間的矛盾並非僅限於經貿層面，還涉及國家安全、科技主導權與地緣政治影響力。

美國長期關注中國軍事擴張與科技自主的野心，特別是在東海與南海的強勢作為，已引發區域盟友的憂慮。華府透過限制中國取得美國高階晶片與人工智慧（AI）核心技術，試圖維護國家安全與戰略優勢。北京則以涉及綠能、半導體、電動車、AI、智慧型手機、先進武器製造的關鍵稀土出口管制，來反制美國。

對北京而言，這次會晤若能達成穩定關係的共識，將有助於在美中科技脫鉤加速之際，爭取可預測的外交與經貿環境，進一步推動「科技自主」。對川普來說，這次與習近平的高峰會不僅是其亞洲行的壓軸，也有助於展現他在全球舞台上的「交易型領導」形象，強化其政治聲望。

