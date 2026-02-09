睽違6年！《異獸魔都》第二季動畫確定4月開播

讓粉絲苦等多年、改編自林田球原作漫畫的《異獸魔都》（ドロヘドロ）動畫版，第二季終於有了新消息！官方正式宣佈，第二季動畫將於 4 月 1 日起開播。

第一季已經是 6 年前了（圖源：アニメ『ドロヘドロ』公式）

目前官方也同步釋出了全新的主視覺圖。延續了該作標誌性的「混沌」風格，觀眾熟悉的主角群全數回。而針對續作，飾演主角「開曼」的聲優高木表示想到能再見到那群夥伴，真的沒有比這更高興的事了。

《異獸魔都》的故事發生在一個被稱為「洞穴」的異世界，這裡的居民常被來自異世界的「魔法師」當作練習魔法的實驗品。主角開曼是一名失去記憶並被變成蜥蜴腦袋的受害者，但他不只是對魔法免疫，口中還藏著一名神祕男人。為了找回記憶與原本的面貌，開曼與搭擋二階堂在洞穴中不斷狩獵魔法師，試圖從他們的口中尋找關於自己身份的真相。