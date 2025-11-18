睽違6年！桃園慈護宮五朝圓醮慶典登場 答謝神恩為市民祈福

桃園市長張善政祈求媽祖保佑市民暨廣大信眾平安、健康。圖：廟方提供

桃園市長張善政今(18)日上午前往慈護宮，參加其所辦酬恩五朝圓醮慶典起功儀式，祈求媽祖保佑市民暨廣大信眾平安、健康，桃園建設發展順利。

系列活動昨日進行「圓醮起功」儀式。圖：廟方提供

桃園慈護宮為地方主要信仰中心，擁有數以萬計信眾，香火鼎盛，繼六年前建醮慶典活動之後，目前正舉辦酬恩五朝圓醮慶典系列活動，為地方民眾祈福。系列活動昨日進行「圓醮起功」儀式，張善政在民政局副局長藍品俊、區長許敏松等人陪同下，上午7時抵達慈護宮廟埕，受到主委簡征潭、建醮主委林建龍暨許多信眾熱烈歡迎，到場參與「圓醮起功」還有立委萬美玲、市議員陳美梅等人，起功祭典儀式結束後，大家並一起拍照留念。

簡征潭說明，建醮、圓醮為台灣傳統宮廟重要的信仰盛會，通常是建醮2、3年後或最久5、6年後舉辦圓醮，慈護宮在六年前盛大舉辦建醮，躑杯筊擇吉於今年舉辦酬恩五朝圓醮慶典，答謝神恩，為地方民眾祈福。

林建龍表示，慈護宮酬恩五朝圓醮慶典一切遵循傳統古禮，繼醮壇興工動土、豎立燈篙、三獻禮團拜、遶境祈福等系列活動之後，昨日舉行圓醮起功儀式，接著登場包括素齋普施、登台拜表、敬奉天公、燃放水燈等傳統宗教與民俗儀典，誠邀各界信眾踴躍參與，共同見證這場宗教文化盛會。

藍品俊也提到，慈護宮秉持媽祖濟世安民、慈悲為懷的精神，長年不僅熱心地方公益、積極響應市府政策推動，並在傳統信仰的傳承及維護上不遺餘力，連續多年榮獲績優宗教團體，實至名歸，預祝五朝圓醮慶典圓滿成功。

