睽違6年！郭碧婷露香肩甜曝「向佐在台北」 認向太超大方：給很多錢錢

藝人郭碧婷2019年與向佐結婚後育有1子1女，成為豪門貴太太；她睽違6年在台公開露面，出席醫美品牌活動，除了分享自己的保養方式，也提到婆婆「向太」陳嵐對她很大方，「給很多錢錢」，更透露公婆從來沒有逼她生小孩，「小孩是我自己想生的」。

郭碧婷10日出席醫美品牌活動。（圖／記者郭竹倩 攝）

談到與向佐分隔兩地的生活，郭碧婷笑說：「他這兩天在台灣！」她工作，老公就負責陪小孩，也坦言不會很在意非得跟老公天天聯繫，反而更重視孩子們與他的連結，「他只要跟小孩維繫感情就好，這是我最在意的」。

郭碧婷穿著白色禮服辣曬香肩。（圖／記者郭竹倩 攝）

此外，郭碧婷坦言已經很久沒有面對媒體，心情確實有點緊張，但她強調「其實我一直都在這裡（指台灣），在這裡就像回家，很舒服所以都懶得再接工作。」對於曾有傳聞稱她長期定居台灣是為了照顧父親，導致與老公向佐分居，對此她澄清：「我覺得跟照顧爸爸長期住在台灣沒有很大的關係，我就是住在這裡。」解釋自己與老公、公婆都是工作性質需要「到處住、到處飛」的人，因此並沒有硬性規定「一家人非得住在哪裡」。

