睽違6年！鄧紫棋明年4月確定登台 親自証實「喜極而泣」

【緯來新聞網】「鐵肺歌后」鄧紫棋（G.E.M.）在台灣粉絲苦等六年後，主辦單位理想國於14日正式宣布，鄧紫棋的全新世界巡迴演唱會《I AM GLORIA 2.0》確定將於明年四月在台北舉辦，消息一出，讓全台歌迷為之沸騰。

鄧紫棋將來台開唱。（圖／翻攝自鄧紫棋臉書）

對於即將重返台灣舞台，鄧紫棋也在個人社群媒體上轉發官方貼文，並留下「關於GLORIA快要來台北」的訊息，搭配喜極而泣的表情符號，表達了對台灣歌迷的思念與興奮之情。



儘管目前主辦單位理想國尚未公布如確切場地、售票日期及票價等進一步細節，但這則重磅消息已在華語樂壇投下震撼彈，勢必將在明年四月引發一波搶票潮。

鄧紫棋將來台開唱。（圖／翻攝自理想國臉書）

此外，由於鄧紫棋本次巡演場地皆以能容納數萬人的大型體育場館為主，台灣粉絲對台北場的演出地點充滿高度期待與猜測，不少人紛紛敲碗希望她能唱進話題不斷的「台北大巨蛋」，若能成真，這將是鄧紫棋在台灣舉辦過規模最大的一次演唱會。

