睽違6年！鄧紫棋終於要在台開唱 時間地點曝光了

鄧紫棋明年4月將在台北開唱。翻攝自鄧紫棋臉書



時隔6年，香港實力派歌手鄧紫棋將在台開唱。主辦單位理想國今（12/14）曬出海報證實消息，透露將於4月舉行，讓歌迷相當期待，大呼「終於等到了」。

鄧紫棋今年7月宣布演唱會將在香港加場時，被敲碗也來台舉辦，曾透露「台灣場地有消息」，讓粉絲期待滿滿。如今確定「I AM GLORIA 世界巡迴演唱會2.0」台灣場地點在台北，時間為4月。

目前主辦單位尚未公布進一步的細節，如外傳在台北大巨蛋演出，將是她在台灣規模最大的一次開唱。

鄧紫棋明年4月將在台北開唱。

