睽違670 天！綠水文山步道回來了，太魯閣晶英推導覽行程！

「綠水文山步道」是太魯閣國家公園內，一條結合「自然美景」與「人文歷史」的深山古道，是太魯閣內極具溫度的熱門健行路線，可惜這條步道在2024 年的大地震中受損嚴重，經過 670 天的休生養息，這一條太魯閣國家公園內最具人文溫度的「綠水文山步道」終於在 2 月 1 日起重新開放，這條山徑原為合歡越嶺古道的一部分，連接起天祥與綠水兩地，是許多資深山友與旅人回憶裡最迷人的一段。為了邀請山友們及遊客，再次走進這座沉睡已久的野外歷史博物館，鄰近的「太魯閣晶英」，特發邀請，請您重遊太魯閣，並特別規劃了「綠水森態漫遊」行程，由專人領路導覽！



漫步於綠水文山步道，彷彿翻開一本立體的歷史書，從日治時期的警官駐在所遺址，到古老的原民部落遷徙路徑，每一寸土地都記錄著時光交錯的故事。沿途林蔭蔽日，行至開闊處不僅能俯瞰中橫公路蜿蜒在峽谷間的壯麗，更能在斷崖峭壁之上，飽覽大沙溪與立霧溪匯流的震撼景緻。為了守護這片脆弱而美麗的生態，步道修復工程特別採用友善環境的傳統工法，下邊坡以砌石穩固路基並加寬路幅以利通行，上邊坡則透過石砌「駁坎」保留生物棲息的孔隙，讓步道與山林共生，展現人文史蹟與自然觀察的和諧並存。



太魯閣在「綠水文山步道」重新開放之際，推出「綠水森態漫遊」行程，即日起每週二、週四及週六下午，由飯店專業故事員領路，透過乘車導覽與約兩小時的漫步健行，帶領旅人用雙腳走讀那些被山林收藏的故事。「綠水森態漫遊」行程費用成人每位 500 元、孩童每位 300 元，名額有限，建議提早報名。









這份久違的山林邀請，恰好為計畫回山裡過年的旅人增添了走春好去處。太魯閣晶英在春節之際，推出「2026 春節一泊二食專案」，二人成行入住山嵐客房每位 8,250 元起，旅人可在春節期間重返峽谷，感受不一樣的春節假期，到太魯閣走春「趣」。旅人可選擇入住「山嵐客房」，體驗衛斯理餐廳匯集在地食材的山海盛宴；或升級至「行館樓層」，享有專屬交誼廳與管家級禮遇，在獨立、靜謐的空間中細品輕食與精選酒款。從古道的歷史走讀到飯店的細膩款待，感受山水與人文交織而成的獨特風情！

※.太魯閣晶英酒店──

電話：03-869-1155

地址：花蓮縣秀林鄉天祥路18號



