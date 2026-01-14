睽違7年再現1月颱！2026首颱「洛鞍」最快明晨生成

今年首個熱帶性低氣壓TD01最快明晨成颱，不過過去沒有1月颱影響台灣的前例，預估這次對台灣也沒有直接影響。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 今年首個颱風「洛鞍」即將生成。中央氣象署指出，今年首個熱帶性低氣壓TD01最快明晨成颱，不過過去沒有1月颱影響台灣的前例，預估這次對台灣也沒有直接影響。另外，根據歷史資料距離上次出現的1月颱風，是2019年1月1日生成的輕度颱風帕布。

氣象署指出，目前菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD01，於今晨2時成形，今日上午8時位於鵝鸞鼻東南方1850公里海面，未來將往西北方向移動，再逐漸轉往東北方向，預估TD01在18至24小時內，也就是說最快在明晨就有機會增強，成今年首個輕度颱風「洛鞍」，並於下週為台灣帶來中高層水氣。

另外，不少人對於1月颱感到相當意外。對此，氣象署公布歷史數據指出，從過去的觀測資料來看，1月平均會有約0.3到0.4個颱風，換言之，大約3年左右就會出現1個1月生成的颱風。前1次出現的1月颱風，是2019年1月1日生成的輕度颱風帕布。

不過1月的海洋溫度仍然偏低，颱風通常強度不大，路徑也以低緯度為主，通常分布在菲律賓以南區域海面，過去沒有直接影響台灣的前例，據目前的預報資料來看，洛鞍颱風即使在明日生成，對台灣也不會有直接影響。

