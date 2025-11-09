睽違7年再辦運動會！揭107項轉型計畫 總裁吳嘉昭：2030年拚獲利381億

財經中心／綜合報導

台塑集團久違7年的運動會8日盛大登場，這次最大亮點，就是新任總裁吳嘉昭首度以「非王家人」身分主持活動，象徵集團世代交棒的新氣象。現場王文淵、王瑞華、王瑞瑜與三娘李寶珠也都親自出席，場面熱鬧又象徵意義十足。

吳嘉昭受訪時直言，近年台塑集團面臨營運挑戰不小，包括中國石化產能外溢、美國關稅與中美貿易衝突、台幣升值等不確定因素，導致四大公司——台塑（1301）、台化（1326）、南亞（1303）、台塑化（6506）——上半年全數虧損。他坦言：「中國大型石化廠擴產持續進行，中小型業者淘汰不快，供需失衡短期內難扭轉。」

不過，吳嘉昭也帶來正面訊息！他指出，四大公司積極推動轉型，至今共提報107項轉型案，預估2030年前每年可創造381億元利益，其中「新產品與新事業」就占了272.9億元、達71％，顯示台塑正全面往高值化轉型邁進。

他進一步指出，集團持續推展差別化產品、改善成本結構、分散市場佈局，並搭上AI應用熱潮，南亞、台化與台塑化第三季都已轉虧為盈，為低迷的石化產業帶來一絲曙光。

吳嘉昭信心喊話：「未來的台塑，不只是石化公司，而是結合科技與材料創新的引擎！」根據統計，2024年台塑、南亞、台化三家公司差別化產品占比分別達54%、51.2%、46.5%，整體平均約50.6%；預計2025年將進一步提升至52.8%，可望再增加3.2億元利益。

台塑集團新任總裁吳嘉昭首度以「非王家人」身分主持活動（圖／台塑集團提供）

