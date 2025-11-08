台塑運動會／睽違7年台塑運動會登場 總裁吳嘉昭：轉型迫在眉睫

南亞董事長吳嘉昭首度以總裁身分主持台塑企業運動大會，為 5000公尺競賽鳴槍起跑。

台塑集團睽違7年、第36屆運動大會今（8）日在陽光普照下登場，由新接棒的台塑企業總裁吳嘉昭主持，也是首度由「非王家人」鳴槍。吳嘉昭表示，「轉型」迫在眉睫，但明年展望應該會好一點。

受到中國大陸內需疲弱、產能外溢，以及關稅的不確定性等逆風，台塑四寶2025年前三季僅台塑石化獲利穩定，但在持續拓展差別化產品銷售，成本改善、市場分散策略帶動下，南亞、台化與台塑石化第三季已轉虧轉盈。

第36屆台塑企業運動會11月8日舉辦。

吳嘉昭在運動會致詞時表示，因新冠疫情影響，運動會停辦7年，但在這7年間，國際局勢發生劇烈變化，全球政經動盪不安，經濟衝擊一波未平、一波又起。

廣告 廣告

吳嘉昭說，「轉型」已是企業迫在眉睫的重要因應策略，今年他擔任行政中心總裁職務，深感使命艱鉅，王文淵主任委員先前擔任總裁時，積極導入AI人工智慧、推動企業數位轉型，奠定重要基礎，現在的工作重點要聚焦在「加速轉型」與「強化經營」上，展現「革新銳變，致力卓越」的決心，將加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型。

吳嘉昭受訪時也提到，集團已建立轉型督導機制，每3個月要求各公司提出一次進度報告，看有沒有新案子、是否牽涉其他公司，會協調哪家公司主導推動。但轉型不是那麼容易、那麼快的事，包括整併、提高效率，還有往高值化發展，這是現在正積極在做的。

吳嘉昭表示，現在最立竿見影的就是把產品高值化，像是一些新行業，譬如南亞的醫療材料，以後會成立公司，往醫療方面發展，因為要認證，收穫時間可能要等一兩年以上。

他也提到，明年展望應該會好一點，但今年第四季還是不太確定，不過也不能只看營收，還要看獲利，像是目前在電子材料方面，已對整個企業有很大的貢獻，應該明年會更好。

更多鏡週刊報導

台塑運動會／再現王家二代跑操場 「大阿哥」王文淵笑談近況

現身「永齡銘馨盃」 曾馨瑩哽噎致詞「婆婆把我當作女兒一樣疼愛我！」

台積電運動會2／輝達創辦人黃仁勳：台積電是世界的驕傲