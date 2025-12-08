睽違7年朴敘俊再度演出愛情劇！《等待京道》劇情、角色、看點一覽：克服年齡差距，與元志安大談長達18年的戀愛

《等待京道》橫跨整整 18 年的感情戲拉鋸，把「錯過的時間」拍得既心酸又貼近現實。並且，朴敘俊也將與元志安挑戰 11 歲年齡差的戀人組合，從大學社團的初戀，到成為東雲日報娛樂版記者與時裝品牌「Jarim Apparel」名媛，再在婚外情醜聞中重逢，兩個人要面對的不只是愛情，還有大眾輿論與人生選擇。此篇將整理《等待京道》的劇情介紹、角色關係與必看亮點。

《等待京道》是什麼樣的愛情劇？

《等待京道》由《妳的倒影》、《歡迎來到王之國》的林賢旭導演執導，聯手《男朋友》、《三十九》的劉英雅編劇執筆，這兩位都擅長「大人感情」與現實關係，這次直接把火力集中在一段從 20 歲延伸到 38 歲的初戀身上。

廣告 廣告

故事從一段看起來很普通、其實滿殘酷的初戀開始。20 歲的大學生李京道，在劇場社團遇見家境優渥又耀眼的徐智友，兩人自然地相愛，卻也在不成熟和現實夾縫中第一次分手。到了 28 歲，兩人變成上班族，覺得自己長大一點了，決定再試一次，結果在更大的壓力下，再度走散。多年之後，30 多歲的李京道成了東雲日報娛樂部記者，努力工作、生活規律，是那種「你在公司茶水間看到會打招呼但叫不出名字」的普通上班族，某天他接到一樁演藝圈婚外情爆料，追查到完整證據寫成獨家，等到新聞上線才發現，這位被背叛的妻子，竟然就是他的初戀徐智友。從這一刻開始，兩人被迫把 18 年的感情、遺憾和沒說出口的話，一次全部攤開來面對。





角色介紹：「最普通上班族」李京道，其實是最不普通的痴情男

朴敘俊飾演的李京道，是東雲日報演藝部記者，也是全劇的核心視角。外表上，他刻意被打造成一個「路人感」很重的上班族，整個人就是混在辦公室裡完全不會被認出來的那種同事。但在感情世界裡，他一點都不平凡，李京道是那種對愛情很認真、認了就放不下的人，首先 20 歲那段戀愛沒有好好收尾，28 歲重逢又再次錯過，到了 30 多歲還是沒辦法假裝完全無感，尤其當他以記者身分寫出那篇婚外情報導，才發現自己重創的人不是別人，正是當年的初戀，他對工作的自豪、對道德的堅持、對她的愧疚，這些情緒全部糾纏在一起。

本來劇本設定裡，20歲的段落打算找其他演員演出，但朴敘俊看完劇本後，直接提出希望從 20 歲演到現在，他談到：「那個年紀是自己真實走過的時間！」並且他可以把那種青澀、衝動、還在摸索自我的感覺帶進角色裡。





角色介紹：「時裝名媛」徐智友，其實比誰都疲憊

元志安飾演的徐智友，是時裝品牌「Jarim Apparel」的次女，從小就是鎂光燈焦點，她長得漂亮、談吐俐落，個性看起來有點無厘頭又很敢講，是那種一出現就會變成全場中心的人。媒體喜歡她，時尚圈愛她，路人看她會覺得「人生應該沒什麼煩惱吧」，但在這種耀眼形象背後，她其實被自己的婚姻和丈夫的自我中心壓得快喘不過氣，丈夫不在乎形象、不在乎家庭，只在乎自己的欲望和面子，當婚外情被揭露，她一方面受到輿論關注，一方面也不得不面對這段關係早就有問題的事實，偏偏掀開這一切的人，是她曾經最信任、現在卻只能用「前男友」來稱呼的李京道。

元志安過去在《D.P：逃兵追緝令》與《魷魚遊戲2》就很受矚目，她在訪談裡提到，自己還沒真正活過 30 幾歲，就把身邊前輩當成參考範本，包括朴敘俊在內，觀察那種「心裡還是年輕人，但眼神已經看過很多事」的狀態，試著演出一個在人生中途突然被迫停下來的女人。





《等待京道》劇情簡述：歷經兩次分手、一場醜聞，是長達 18 年沒說完的話

《等待京道》不是在演那種第一次見面就註定靈魂伴侶的童話，而是在演「明明很愛，卻一次又一次選擇退後」的現實。首先 20 歲的時候，李京道和徐智友在大學社團裡相遇，一起排戲、熬夜趕期末、在學校附近的小店吃便宜定食，那種很青春的戀愛應該很多人都經歷過，問題是，兩人背後的世界完全不同，有人得顧慮家族形象、有人必須面對「是不是該找一份穩定工作」的焦慮，那些說不出口的壓力，最後變成第一個分手理由。

28 歲再重逢時，兩人都以為自己成熟了，他開始在報社站穩腳步，她也在時尚圈慢慢找到自己的位置，這一次，他們試著當一對「比較懂事的大人情侶」，談未來、談穩定，卻發現現實的重量只會越來越重，於是第二次分開，反而比第一次更痛。

真正有殺傷力，則是 30 多歲這次的相遇。李京道已經是東雲日報娛樂部記者，跑新聞跑到對藝人醜聞差不多免疫，覺得這只是工作的一部分。某天一則婚外情爆料丟到他桌上，他照流程確認證據、寫稿、上線，等新聞炸開了，才發現照片裡被背叛的那個女人，是徐智友，對他來說，那不只是「我寫了一篇爆紅的報導」，還是「我親手把她推向風暴中心」，對她來說，這不只是「我婚姻正式破裂的瞬間」，還是「我再一次被同一個男人影響人生」，這樣的重逢方式，幾乎逼著兩人回頭重新檢查，當年那些沒有好好說完的話，到底少了什麼，也讓觀眾慢慢拼湊出，這 18 年間他們是怎麼一次次錯過彼此？





劇情看點一、18 年拉扯的戀愛，很懂大人為什麼怕感情

很多愛情劇只拍熱戀期，《等待京道》直接給你 18 年的感情史。導演在製作發表會上提到，他刻意把時間線打散，用「感情的流動」取代「時間順序」，意味著比起告訴觀眾這年發生什麼事？他更想呈現出：「現在回頭看當時，那個當下心裡的拉扯是什麼？」





劇情看點二、11 歲年齡差，意外變成角色魅力

開拍前討論度最高的，其實是朴敘俊和元志安的 11 歲年齡差，連朴敘俊自己都承認，一開始確實有點在意，還笑說為了不要讓觀眾一直想起「實際年齡」，在外型管理上花了不少心思，但兩人真正對戲之後，現場媒體普遍覺得化學反應意外自然，元志安的氣質不是典型「小妹妹」，她有一種沈穩又帶點叛逆的成熟感，加上角色設定本來就從 20 歲演到 30 多歲，在不同時間點兩人的氛圍會不停變化，有時候像大學好友吵吵鬧鬧，有時候像一個人先被迫長大，另一個還卡在原地。導演也談到，選角時最在意的是兩人的默契，看完試鏡和對戲後，他和編劇都覺得「這就是京道和智友」，所以與其說這是一段「年齡差戀愛」，不如說是兩個在不同時間點成熟的人，花了 18 年試著對齊彼此節奏的故事。





劇情看點三、朴敘俊睽違 7 年演愛情劇！

朴敘俊終於在 7 年後回歸愛情劇！上一部讓大家戀愛劇已經是《金秘書為何那樣》，再往前推還有《三流之路》、《她很漂亮》、《魔女的戀愛》，可以說他整個 20 代幾乎就是韓劇裡「國民男主角」的代表。然而這幾年他把重心放在類型片和大製作，像《梨泰院 Class》、《京城怪物》、《混凝土烏托邦》，角色多半強烈、目標明確，情緒比較內斂，《等待京道》則像是他繞了一圈之後，決定回到更日常、更貼近觀眾的男主角形象。

朴敘俊自己也提到，現在再演愛情劇，注意的不是「怎麼耍帥」，而是「怎麼在台詞裡留空間」，比如同一句「今晚要不要一起吃飯」，20 歲的說法可能很直球，30 多歲的京道講出來，會多一點試探、多一點怕打擾對方的猶豫，這些都是他在拍攝過程中特別去調整的細節。





劇情看點四、娛樂記者遇上名人太太，醜聞背後的現實感

《等待京道》的職業設定也很有意思，朴敘俊飾演的李京道不是什麼霸總、檢察官或財閥二代，而是娛樂記者。當京道寫下那篇婚外情獨家時，他站在專業角度完成了一份報導，但同時也把智友推到輿論正中央。這不只是他身為記者的職業選擇，也逼他重新思考，在這個「所有人的人生都可以被當成內容」的年代，他到底站在哪一邊。

導演本身是前記者，所以劇裡對新聞編採流程、爆料傳來之後的內部討論、記者在真相、點閱率與受訪者人生之間怎麼拉扯，很多細節都非常貼近現實。朴敘俊也說，他特別回想剛出道時，一週跑 50 多家媒體、每天接受 8 小時訪問的經驗，把當時看到的記者語氣、辦公室氛圍都搬進表演裡。





若對《等待京道》有興趣的觀眾，本劇將在 2025 年 12 月 6 日首播，台灣可在 Hami Video 獨家線上觀看。





延伸閱讀

《認罪之罪》好看在哪？小編真心話「5大必看原因」，影后級對決出懸疑劇新高度

《怪奇物語5》最終季劇情好像鬼打牆？6 個一定要懂的伏筆：Mr. Whatsit 身份揭曉、威爾黑化可能性解析



【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】