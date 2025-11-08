睽違7年！台塑運動會今舉行 總裁吳嘉昭：積極推動企業轉型

台塑運動會今日舉行，總裁吳嘉昭親自主持開幕典禮。(記者張慧雯攝)

〔記者張慧雯／台北報導〕睽違7年，台塑企業第三十六屆運動大會今(8)日於明志科技大學登場，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。

吳嘉昭指出，今日為第36届台塑企業運動會，近幾年由於新冠肺炎疫情影響，運動會停辦了7年，在這7年期間，國際局勢發生快速且劇烈的變化，全球政經情勢可說是動盪不安，尤其是大陸內需市場持續不振，各產業龐大過剩產能傾銷到全球，再加上今年4月川普宣布實施對等關，全球經濟衝擊可以說是一波未平、一波又起。除了少數產業例外，大多數產業都受到很大的影響。

他也說，為了因應當前的嚴峻挑戰，並確保企業未來的競爭力,「轉型」已經是企業迫在眉睫的重要因應策略，今年承蒙四位常務委員,委任我擔任行政中心總裁職務，負起經營管理的重點，深感使命艱鉅，今後將與行政中心各委員一同攜手，聚集全體同仁的力量，全力推動企業轉型發展的工作。

吳嘉昭說，未來的工作重點將聚焦於「加速轉型」與「強化經營」上，展現革新蛻變致力卓越的決心，才能在競爭中突圍，在變局中穩健前進。

