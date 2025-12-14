睽違7年...鄧紫棋世界巡演要來台北了！ 明年「這時間」開唱

粉絲又可以準備搶票了！香港歌手鄧紫棋的世界巡迴演唱會明年4月將在台北開唱，今（14）日理想國宣布，鄧紫棋的世界巡迴演唱會其中一站就在台北，且確定在明年4月份開唱。不過票價、日期等資訊尚未公布，至於地點是否會在台北大巨蛋，主辦單位也尚未公開。

今年7月鄧紫棋在IG宣布香港站加場時，大批台灣粉絲留言期盼她來台開唱，她也親自回覆「台灣場地有消息！」引發粉絲期待。而她上一次來台開巡演演唱會已是2019年，如今睽違7年再度來台，勢必再寫下搶票新紀錄。

責任編輯／施佳宜

