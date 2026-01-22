睽違7年！鄧紫棋4月連三天登大巨蛋開唱 票價曝光「三平台開搶」

睽違7年！「華語樂壇創作天后」G.E.M.鄧紫棋今年4月帶著《G.E.M.鄧紫棋 I AM Gloria 世界巡迴演唱會2.0》來台開唱，台北站一連三天在大巨蛋盛大登場，成為首位在大巨蛋舉辦個人演唱會的香港歌手，票價、搶票時間也出爐，引起歌迷高度關注！

主辦單位「Live Nation Taiwan 理想國」今（22）天公布，鄧紫棋睽違7年強勢登陸大巨蛋，帶來《G.E.M.鄧紫棋 I AM Gloria 世界巡迴演唱會2.0》，1.0版本啟動後，巡演橫跨亞、歐、美三大洲，累積單巡突破150場，更創下全球女歌手單輪巡演票房TOP2。

此次2.0鄧紫棋將帶來史詩及舞台視聽覺雙重饗宴，結合權杖意象、機械巨獅、大型雷射矩陣、4D特效與延伸舞台設計，透過層次分明的聲光與舞台美術，打造沉浸式現場體驗，完整呈現「GLORIA」所象徵的生命旅程與精神力量，讓台北場成為本輪巡演的焦點之一。

演唱會「I AM GLORIA」取自鄧紫棋本名，象徵回歸初心、擁抱真實自我，隨著台北站正式公布，宣傳也同步在台北街頭展開，超過30處指標地點、捷運五大主線25站大型螢幕全面曝光主視覺，提前炒熱演唱會氣氛。

理想國也公布，鄧紫棋將在4月10、11、12日一連三天大巨蛋磅礡開唱，票價1680元到6880元不等，永豐銀行信用卡持卡人可於2月6日優先購票，2月7日於tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook上午11點全面開賣。





責任編輯／張碧珊

