睽違7年「1月颱」！洛鞍颱風估最快明生成 氣象專家說話了

甫生成的熱帶性低氣壓預估，最快明日清晨有機會生成今年首個颱風「洛鞍」。（翻攝自中央氣象署官網）

睽違7年再出現1月颱！中央氣象署指出，甫生成的熱帶性低氣壓預估，最快明日清晨有機會生成今年首個颱風「洛鞍」。氣象專家賈新興、吳德榮與氣象粉專均指出，洛鞍颱風生成後應不會對台灣造成直接影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（14日）上午指出，第1號颱風「洛鞍」即將形成！熱帶低壓91W目前位於菲律賓東南方海域，未來幾天會先朝西北移動，週末抵達菲律賓呂宋島東部外海後轉向東北，「侵襲台灣的機率很低，大家免擔心！」

廣告 廣告

中央氣象署預報員朱美霖表示，目前菲律賓東方海面有熱帶雲簇發展，今日清晨2時形成今年首個熱帶性低氣壓，今日上午8時位於鵝鸞鼻東南方1,850公里海面，未來將往西北方向移動，再逐漸轉往東北方向，並於下週為台灣帶來中高層水氣。

中央氣象署預報員鄭傑仁提及，今年首個輕度颱風「洛鞍」最快有機會在明（15日）清晨至白天生成。從過去資料顯示，1月平均會有0.3至0.4個颱風，相當於約3年就會出現1個1月生成的颱風，前1次出現的1月颱風，為2019年1月1日生成的輕颱帕布。

13日20時歐洲模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，16、17日成颱的機率已高達90%（左圖）。模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象（右圖）。（翻攝自氣象應用推廣基金會）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興稱，過去1月偶有1個颱風的情況，並不算少見，倘若1月就出現2個颱風，確實就算是比較特別的情況，過去也只發生4次。雖1月颱風通常對台灣不會直接影響，但要注意颱風是否與東北季風發生交互作用，而準洛鞍並無相關威脅。

氣象專家吳德榮清晨於氣象應用推廣基金會表示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、週五、六（16、17日）成颱的機率已高達90%，路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉後，轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象。與1月分未曾有颱風侵台的氣候資料吻合。

更多鏡週刊報導

打記者、為成立網軍拍桌罵哭黨工 國民黨證實開除鄭麗文幕僚

控夫妻倆被霸凌到不能看房 陳佩琪再談司法：跟民進黨拚了

跳票議員涉簽賭／才傳跳票又遭控簽賭欠債 陳玫娟喊冤選民服務遭抹黑