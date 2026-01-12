睽違798天再奪冠軍！林昀儒杜哈賽4：0完封對手

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

「小林同學」林昀儒在台灣時間12日深夜在2026WTT杜哈冠軍賽男單組以4：0的成績，四次上演逆轉秀擊敗來自南韓的好手張禹珍，睽違798天再次拿下WTT男單冠軍。

林昀儒在台灣時間12日深夜在2026WTT杜哈冠軍賽男單組以4：0的成績，睽違798天再次拿下WTT男單冠軍。（圖／翻攝自WTT官網）

現年24歲、世界排名第13的林昀儒，今年在WTT系列賽場上已累積1面男雙銀牌、1面混雙金牌與1面混雙銀牌，不過男單冠軍得追溯至2023年11月5日，當時他在法蘭克福冠軍賽決賽擊敗中國傳奇名將馬龍。本次在杜哈再度站上男單決賽舞台，面對的是30歲、世界排名第18的韓國主力張禹珍。

首局比賽，林昀儒開局一度落後，但迅速調整節奏，靠著反手擰球與正手主動進攻追回比數，隨後拉開差距，以11：7先下一城。第二局林昀儒再度在前段以2：5落後，不過在中後段穩住陣腳，關鍵時刻連拿分數，最終以11：9再下一局。

第三局戰況與前兩局相似，林昀儒在比分膠著甚至短暫落後時，連續得分扭轉局勢，打出一波攻勢完成逆轉，將局數擴大為3：0。關鍵第四局，雙方陷入拉鋸，張禹珍一度取得6：3領先，但林昀儒在接發球判斷上更為精準，率先逼出賽末點。儘管雙方數度追平，林昀儒仍在11平後把握對手回球過短的機會，連續施壓拿下關鍵分，最終以直落四封王。

賽後林昀儒受訪時坦言，賽前並未預期能奪冠，「其實完全沒有想過可以拿冠軍，這是今年第一場比賽，只是從第一場開始就全力去拚，很開心能一路打到最後。」相隔798天再度登上WTT男單冠軍頒獎台，對林昀儒而言意義非凡。他也表示，「隔這麼久再拿到冠軍真的很開心，也算是對自己的一種肯定，希望今年能夠越來越好。」

WTT冠軍賽一年共舉辦6站，賽事等級僅次於大滿貫賽與年終總決賽。林昀儒此行奪冠，不僅可進帳1000分世界排名積分，還能獲得4萬美元（約新台幣127萬元）的冠軍獎金。

