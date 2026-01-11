睽違798天！林昀儒拿下WTT男單冠軍 直呼「沒想過可以奪冠」

林昀儒WTT杜哈男單冠軍賽奪冠，圖為先前比賽畫面。（翻攝林昀儒IG）

2026年WTT杜哈男單冠軍賽，在台灣時間12日深夜登場，台灣桌球好手林昀儒對上本屆種子殺手、南韓選手張禹珍，最終直落四擊敗對手，睽違798天再次拿下WTT冠軍賽的冠軍。

睽違798天！ 林昀儒WTT杜哈冠軍賽封王

林昀儒在2025年WTT曾拿過1面男雙銀牌、1面混雙金牌及1面混雙銀牌，金牌方面，則是曾在2023年時，在法蘭克福冠軍賽決賽扳倒馬龍奪冠，在這次的杜哈冠軍賽，他對上了30歲、世界排名第18名的張禹珍。

廣告 廣告

在這場比賽中，林昀儒在2、3局時曾4比6落後，但最終還是以11比7、11比9、11比9、13比11直落四擊敗對手，在睽違798天後，再次拿下WTT冠軍賽的冠軍。

擊敗多位好手奪冠 林昀儒直呼「沒想過」

據《中央社》報導，在賽後受訪時說，其實自己也沒想過可以奪冠，畢竟這是今年的首場比賽，從第1場就用盡全力去打，也很開心能比到最後。林昀儒在這次的比賽中，接連擊敗了德國老將澳洽洛夫、日本新星松島輝空等選手，4強戰時還遇上張本智和，最後以4比3拿下勝利。

更多鏡週刊報導

WTT倫敦球星賽捷報！黑馬馮翊新、郭冠宏男雙封王 林昀儒、鄭怡靜再度合拍奪冠

中國選手敗給林昀儒 竟怒摔球拍挨轟沒品遭懲處「網喊罰輕了」

林昀儒赴中被戴紅領巾 知情官員提醒與對岸交流注意統戰風險