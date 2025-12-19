睽違8年栃木縣知事再訪高 拜會陳其邁共同行銷兩市優質物產

福田富一(左)訪高拜會陳其邁(右)，雙方共同行銷台日物產，盼未來持續深化合作。 圖：高雄市行國處/提供

[Newtalk新聞] 台日友好情誼持續升溫，日本栃木縣知事福田富一睽違8年，於17日率團再次訪問高雄，高雄市長陳其邁昨(18)日熱情接待，並與福田展開「創意製冰PK」，將栃木縣知名的「栃愛果」草莓，與高雄旗山香蕉、大寮紅豆完美混搭，共同行銷兩座城市的優質物產。

陳其邁指出，高雄自2017年與栃木縣簽署經濟及教育友好合作備忘錄，並於2018年進一步由高雄市觀光協會與栃木縣觀光物產協會簽署觀光交流備忘錄，雙方在多元領域透過線上、實體互動方式維持熱絡交流。陳其邁也特別向福田介紹高雄近年從工業城市轉型為高科技與文創並進的國際城市，半導體產業布局、演唱會經濟發展，皆為台日城市合作創造更多可能。

福田致詞時表示，台灣旅客長期都是栃木縣重要的國際遊客，尤其日本民眾與台灣之間的深厚情誼，讓地方交流更具溫度與深度。他指出，栃木縣與高雄同樣擁有穩健的製造業基礎，對於高雄能夠成為全球半導體最先進製程聚落感到敬佩，期待未來除持續推動觀光交流外，也期待在半導體、智慧製造及人才培育等領域，進一步深化雙方合作。

展現台日友好與在地連結，陳其邁與福田運用栃木縣「栃愛果」草莓、高雄旗山香蕉及大寮紅豆，聯手製作創意手作冰品，兩人邊製冰邊交流，大讚「台日水果混搭最對味」，以輕鬆趣味的方式行銷雙方農產。不只福田大讚香蕉鮮甜，同行的栃木縣議長池田忠也對於台灣水果讚不絕口，主動分享鳳梨、芒果都非常香甜，是他每年必吃的水果。

18日下午栃木縣物產魅力宣傳活動於高雄捷運美麗島站登場，吸引大批民眾駐足體驗。現場展出和牛、草莓、日本酒等特色物產，並安排栃木縣傳統手工藝「黃鯽魚」摺紙體驗，高雄市副市長羅達生、行政暨國際處長張硯卿亦到場力挺，邀請市民一同感受栃木文化風情。高雄熊與栃木縣吉祥物「栃丸君」熱情互動、合影擊掌，現場氣氛熱絡。福田特別強調，此次訪高帶了栃木縣的豐富物產，期盼透過在地美食與傳統手工藝，讓高雄市民體驗栃木縣的魅力。

張硯卿表示，高雄長期與日本城市保持密切互動，也透過舉辦台日大港水果祭、日光海島生活節等大型活動邀請日本城市參與，讓民眾可以親身了解不同日本城市的文化及物產魅力，獲得熱烈迴響，這次栃木縣的到訪，讓雙方的互動更加緊密，未來高雄也將持續扮演台日交流的重要橋樑。

日本栃木縣知事率團再訪高雄，高市府團隊熱情接待。 圖：高雄市行國處/提供

栃木縣物產魅力宣傳活動於高雄捷運美麗島站登場，高市行政暨國際處長張硯卿(中)亦到場力挺，邀請市民一同感受栃木文化風情。 圖：高雄市行國處/提供

栃木縣吉祥物「栃丸君」在捷運美麗島站與民眾熱情互動。 圖：高雄市行國處/提供