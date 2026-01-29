睽違8年訪北京！英相不回應是否逼中施壓俄停戰 還用多項措施防中間諜

英國首相斯塔默近日出訪中國。 圖：取自 X@斯塔默

[Newtalk新聞] 英國首相斯塔默（Keir Starmer）昨（28）日展開上任後首次訪中行程。根據《路透社》報導，斯塔默此行被視為試圖調整對中政策、強化雙方經貿接觸。斯塔默則表示，英美長期密切合作，因此可以在不刺激川普的情況下，加強與中合作。

這是自2018年前首相梅伊（Theresa May）出訪中國後，英國首相首次正式訪問中國。近年來，英中關係因香港議題、烏克蘭戰爭與國安問題而長期處於緊張狀態。報導指出，斯塔默並未事先透露將與中方討論的具體議題，也拒絕透露是否會要求中國對俄羅斯施壓讓俄烏戰爭結束。

斯塔默表示，英國首相已經「8年沒有踏上中國土地」。 圖：翻攝自英國首相府（資料照）

斯塔默抵達北京後，向隨行的50多名英國商界代表表示，英國首相已經「8年沒有踏上中國土地」，此次行程具有象徵意義。他強調，無論是政治或經濟層面的接觸，核心目的都是讓英國國內民眾受益。

對於對中政策立場，斯塔默對媒體直言，「在中國問題上把頭埋進沙子裡是沒有意義的」，認為與中國接觸符合英國自身利益。他也指出，對話的目的之一，正是為了能夠討論雙方存在分歧的議題，同時推進達成共識的合作。

斯塔默表示，英美關係涵蓋國防、安全、情報與貿易等多個層面，是英國重要的雙邊關係之一。 圖 : 翻攝自觀察者網

不過斯塔默也強調，英國在強化對中經濟關係的同時，仍可維持與美國的緊密合作。他表示，英美關係涵蓋國防、安全、情報與貿易等多個層面，是英國重要的雙邊關係之一，英國不會在中美之間被迫「選邊站」。

對於是否推動更便利的「免簽證」措施，斯塔默僅表示，希望在相關領域取得「一些進展」，但未進一步說明。

中國外交部發言人郭嘉昆。 圖:翻攝自騰訊網

中國外交部發言人郭嘉昆同日表示，當前國際局勢動盪，中英作為聯合國安理會常任理事國，保持溝通與合作，符合雙方共同利益。中國將以此次訪問為契機，與英國增進政治互信、深化務實合作。訪問期間，斯塔默除了在北京會談之外，也將前往上海。

另一方面，社群平台 X 帳號「作家崔成浩」則發文稱，英國代表團此次訪中期間，為防範間諜風險，成員使用一次性手機、臨時 SIM 卡、臨時電子郵件與筆電，並被要求不得攜帶個人設備，甚至未使用政府專機，而改搭租用的商用飛機。相關說法目前尚未有英國官方或主流外媒證實，但已引起網友熱議。

