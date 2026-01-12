睽違8年重返球場！曹錦輝中國CPB首次先發突喊卡 球團曝原因

曹錦輝CPB福州海俠隊首登板臨時延後。（翻攝TsaoSports臉書粉專）

CPB中國棒球城市聯賽近日開打，44歲前旅美球星曹錦輝加盟CPB福州海俠隊，昨（11日）曹錦輝才透過社群預告人已出發與球隊會合，預計明（13日）初登板先發，今（12日）球隊突然發公告喊卡，「由於狀態調整的需求，曹錦輝的首次登板將延後亮相」。

前旅美球星曹錦輝（11日）啟程和CPB球隊會合，還預告13日會出賽登板先發，不過，球隊福州海俠稍早發出公告，指出「由於狀態調整的需求」，所以曹錦輝初登板將延後。

球隊表示，深知球迷期待，後續將透過球隊官方媒體同步「手續進展及參賽安排」，並懇請球迷給予理解與耐心，「共同等候曹錦輝以最佳狀態登陸賽場」。

曹錦輝1999年被科羅拉多落磯隊簽下，2003年升上大聯盟，成為台灣首登美國職棒大聯盟投手，2008年返台加入兄弟象，不過隔年因涉「黑象事件」遭開除，並遭中職聯盟宣布永不錄用，2015年一度重返美職加盟道奇，2017年夏天宣告引退，如今藉著CPB重回球場。





