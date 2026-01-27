睽違8年首訪華！ 英國首相施凱爾將見習近平

英國首相施凱爾開啟訪華行程。（翻攝自Keir Starmer臉書）

英國首相施凱爾（Keir Starmer）於本週二正式開啟訪華行程，這不僅是繼2018年後首位訪問中國的英國領導人，更標誌著中英關係在經歷香港問題與間諜疑雲的多年冰封後，出現了顯著的融冰跡象。施凱爾此次出訪並非隻身一人，隨行的還包括數十位商業界高層。在全球政局動盪之際，倫敦顯然正試圖縮減對日益不可預測之「川普版美國」的依賴，轉而在環境保護、AI發展與公共衛生等全球議題上，尋求與北京建立更緊密的連結。

施凱爾的外交豪賭

根據《路透社》報導，施凱爾此次的外交豪賭，核心動力來自於國內的經濟壓力。自2024年當選以來，他承諾要透過投資公共服務來提升國民生活水準，而中國作為英國第四大貿易夥伴，高達1,000億英鎊的貿易規模無疑是施凱爾達成政見的重要籌碼。

廣告 廣告

儘管國內保守派與美國政界對此充滿警惕，擔憂此舉會威脅國家安全，施凱爾仍採取了「政經分離」的靈活手段。他在行前一方面承認中國在國安上的威脅，另一方面卻放行了爭議性的中國駐英「超級大使館」計畫，展現出為了提振英國經濟而不惜與華府「唱反調」的決心。

川普陰影籠罩盟友選邊站？加拿大前車之鑑考驗中英新局

然而，這條「親中之路」絕非坦途。施凱爾的外訪正值川普政府因「格陵蘭主權爭議」與盟友關係緊繃的時刻，且川普早已對此類行為劃下紅線。不久前，加拿大總理卡尼（Mark Carney）與中國達成經濟協議後，川普便立即威脅要對加拿大徵收100%的懲罰性關稅。

施凱爾此行是否能像加拿大一樣取得實質經濟利益，還是會重蹈法國總統馬克宏「雷聲大雨點小」的覆轍，甚至引發白宮的報復性制裁，已成為國際社會關注的焦點。

更多鏡週刊報導

日92歲老翁「老老照護」91歲失智妻好絕望 勒斃她想一起走！法官量刑成兩難

霍諾德爬101「穿紅衣」製作人憂政治問題 賈永婕笑噴：紅色很吉祥

噁！美變態警「施壓男子性侵自己10歲女兒」 還要求線上觀看