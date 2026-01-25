睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了

娛樂中心／蔡佩伶報導

「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。

近日，有網友曝光林志玲穿古裝旗袍的模樣，這是她睽違8年再度進入劇組，據悉林志玲此回客串《玉蘭花開君再來》，故事內容講述女性經商奮鬥史，主演則由楊紫擔崗。

網友也透露林志玲在劇組表現相當敬業，而且還大方請全部工作人員喝飲料，展現親切的一面，而林志玲繼2018年出演電影《祖宗十九代》後再次演戲，雖然只是客串，仍讓網友期待表現。

林志玲隔8年再度接戲。（圖／翻攝自微博）

