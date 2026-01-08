睽違8年！阿里山飄雪20分鐘美景曝 玉山-7.9度再現霧淞白霜

【緯來新聞網】受強烈大陸冷氣團影響，台灣各地氣溫驟降，嘉義阿里山氣象站今晨錄得1.1度低溫，並於上午8時55分至9時15分出現持續20分鐘的降雪，是自2018年1月10日以來首次觀測到降雪紀錄。

阿里山飄雪20分鐘雪景曝。（圖／阿里山國家森林遊樂園區）

根據中央氣象署說明，此波強烈大陸冷氣團屬於乾冷型態，水氣有限，因此多數地區降雪機率低。不過，阿里山氣象站位於約2400公尺海拔，清晨低溫與中層水氣結合，使得局部短暫降雪成為可能。觀測站人員指出，此次降雪範圍不廣，多數地區僅有冰霰或毛毛雨現象。

玉山-7.9度再現霧淞白霜。（圖／氣象署玉山觀測站）

另外今天位於海拔3858公尺的玉山氣象站測得最低溫為-7.9度，並於夜間出現固態降水，至上午轉為霧淞現象，造成山區植物與地面覆蓋白霜。



氣象署提醒，冷氣團將持續影響至本週五清晨，週六晚間預期有新一波冷氣團報到。民眾若前往高山地區，應留意夜間與清晨可能出現的道路結冰狀況，建議攜帶防滑設備與保暖裝備，以確保安全。

