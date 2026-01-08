睽違8年 阿里山飄雪25分鐘

阿里山森林遊樂區睽違八年再度迎來雪景。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村、鄭錦晴∕綜合報導

中央氣象署發布低溫特報，阿里山森林遊樂區八日上午短暫飄雪二十五分鐘，睽違八年再度迎來雪景；嘉明湖及向陽山屋從清晨至上午十時也陸續出現今年第一場雪，成為銀白世界。

海拔二千多公尺的阿里山森林遊樂區上午降雪約二十五分鐘，是繼二０一八年一月十日後，睽違八年再度迎來雪景。居民紛紛拿手機錄影、拍照後在社群網站發文分享美麗片刻。當時阿里山氣象站測得紀錄低溫約攝氏一度。

阿里山氣象站觀測員陳郁婷表示，四日曾觀測到夜間氣溫下探零下七度，然而相對濕度僅約百分之四十五，未達下雪條件；八日清晨氣溫約一點五至二度，相對濕度達百分之九十五，達到下雪條件。隨著太陽升起，地面溫度迅速回升，雪片很快轉為冰霰細雨，瑞雪白景被細雨濛濛取代。

林保署台東分署則指出，嘉明湖山屋清晨四至五時短暫降雪並夾帶冰霰，雖僅持續約半小時，周邊環境已覆上一層銀白美景。向陽山屋也在上午十時許出現降雪。

台東分署提醒，受低溫與結冰影響，嘉明湖國家步道危險等級已提升至第六級，登山民眾務必做好完善禦寒與安全準備，建議攜帶冰爪、冰斧及頭盔等「雪地三寶」，並事前熟悉使用方式，同時備妥太陽眼鏡、綁腿與手套，隨時留意自身身體狀況。