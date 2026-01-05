睽違8年！韓團KARD 2月登TICC開唱 搶票時間公開

韓國大勢混聲團體KARD 5日正式宣布將在2月21日於TICC（台北國際會議中心）舉辦《KARD 2026 WORLD TOUR <DRIFT> IN TAIPEI》。這也是他們睽違8年再度來台開唱，消息一出立刻引發粉絲熱烈討論，紛紛表示要好好把握這次難得機會。

韓國大勢混聲團體KARD睽違8年將來台開唱。（圖／寬宏藝術 提供）

KARD由 BM、J.seph、SOMIN及JIWOO 4名成員組成，自2017年出道以來便以「混聲團體」定位闖出一條獨特道路。音樂風格融合 EDM、拉丁、嘻哈與流行舞曲，搭配極具辨識度的低音節奏與洗腦副歌，迅速在海外市場累積高人氣。早期代表作〈Oh NaNa〉、〈Don’t Recall〉、〈Hola Hola〉、〈Bomb Bomb〉等都取得相當大的成功。而近年的作品〈Tell My Momma〉、〈SPIN〉、〈Touch〉及 〈Pivot〉等，則展現出更加成熟、強烈的舞台能量，KARD也是許多K-pop歌迷心中數一數二的混聲王者。

廣告 廣告

KARD是許多K-pop歌迷心中數一數二的混聲王者。（圖／寬宏藝術 提供）

KARD也是少數以世界巡演為主戰場的K-pop團體之一，足跡遍及北美、南美、歐洲、亞洲與澳洲，累積大量現場演出經驗。「DRIFT」世界巡演延續團體近年的音樂主軸，象徵不受框架限制、隨節奏前進的自由狀態。演出內容將結合新作與經典歌曲，搭配高強度舞蹈、團員互動橋段，完整呈現KARD這8年來不斷進化的音樂樣貌。

KARD團員們也表示希望能快點見到台灣的HIDDEN KARD，一起創造美好的回憶。主辦單位也祭出限定粉絲福利，VIP PACKAGE將於1月9日上午11點寬宏售票系統獨家開賣，演唱會門票將於1月9日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票（Kham.com.tw）、全台萊爾富及OK便利商店。

KARD演唱會門票將於1月9日中午12點開賣。 （圖／寬宏藝術 提供）

延伸閱讀

心疼曹西平沒家人！黃鐙輝憶帶兒女陪過年紅了眼眶 不捨吐：永遠的偶像

黃鐙輝平安夜走訪花蓮！樂當「全民女婿」陪聊長者 鬆口想定居

月開銷近30萬！黃鐙輝認扛房貸壓力大 曝沈玉琳近況