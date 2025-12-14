睽違9年才同台！安心亞、羅志祥火辣熱舞 性感畫面全被拍

安心亞擔任羅志祥今晚演唱會嘉賓。（圖／東森娛樂）





「小豬」羅志祥今（14）日在台北小巨蛋舉行《羅志祥30巡迴演唱會》 第二天演出，一連帶來多首經典歌曲，在歌曲〈靚仔〉音樂響起時，今晚嘉賓安心亞驚喜現身，與羅志祥一同合唱〈靚仔〉，，再度將現場氣氛推向高潮。

羅志祥為慶祝出道30週年，第七度在台北小巨蛋舉行演唱會，昨晚邀來南韓性感DJ SODA合作演出，，今晚則由安心亞擔任特別嘉賓，她以一襲黑色低胸馬甲搭配俐落馬尾亮相，一同唱跳舞曲〈靚仔〉，重現2016年的經典畫面。

廣告 廣告

安心亞彎腰展現性感身材。（圖／東森娛樂）

安心亞彎腰展現性感身材。（圖／東森娛樂）

為了致敬偶像麥可傑克森（Michael Jackson），羅志祥在演唱〈獨一無二〉、〈夠了〉歌曲時，堅持要以「彈跳」方式出場，沒想到現場導播就三度把它「送下台」，讓他受不了直喊「導演，太多次了！」，直到最後一次跳出場時安心亞也驚喜現身，現場笑點十足。

除了安心亞外，演藝圈好友潘若迪、孫德榮、馬力歐、王志平，以及先前合作單曲的男團FEniX都到場支持，現場眾星雲集，羅志祥更獻出9日剛發行的單曲〈ALL EYES ON ME 〉全球首唱，展現天王魅力。



【更多東森娛樂報導】

●朱孝天遭踢出F4 網敲碗「公開3條件」 他回應了！

●羅志祥攻蛋嗨唱！江蕙喊話「一起幸福」曝光驚人私交

●羅志祥開唱爆意外！緊急喊卡「倒帶演出」鞠躬道歉了

