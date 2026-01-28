睽違9年重啟國共論壇 鄭麗文：不需要前提或條件交換

國民黨主席鄭麗文。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 中國國民黨與中國共產黨之間中斷9年的國共論壇，將於下周一重新舉辦，由國民黨副主席蕭旭岑與國民黨智庫副董事長李鴻源率40名專家學者前往北京參加。面對國安人士示警，更質疑國民黨有條件交換，國民黨主席鄭麗文今（28日）更回應，除了「九二共識、反對台獨」，沒有任何條件或前提交換，因為根本不需要。

對於重啟國共論壇。鄭麗文表示，國民黨希望迎來兩岸的重新地融冰、和解與進一步合作，國民黨不斷自我期許與對外宣示，絕對不做區域的麻煩製造者，也不讓台灣淪為地緣政治的旗子與籌碼，但更重要的是，他們會積極扮演和平締造者。

鄭麗文表示，國共平台交流停了9年，9年前的中國跟現在今非昔比，今天的中國和今天的台灣在許多重大科技上已經有獨步全球的實力，面對人類共同的挑戰和災難，如氣候變遷，如何因應、防災與面對能源問題的挑戰，都需要進步的科技，兩岸互相交流、學習甚至合作。

鄭麗文表示，他們不應該隨時隨地想製造對立，今天國民黨帶來的是和平、和解、合作，不是對立、仇恨與無窮無盡的內耗衝突，在這樣的價值下，她感謝國民黨工作同仁的辛苦，也感謝中國國台辦跟國民黨合作對接的所有代表，在這麼短時間內安排平台的重啟、國共兩黨智庫的對接，這次國民黨重啟的平台，主軸定為兩岸交流合作前瞻的論壇。

鄭麗文話鋒一轉抨擊，大家這麼重視國民黨重新啟動的平台，因為如果有高層的意志，那很多事情會迎刃而解，國民黨希望為大家搭起溝通的橋樑。但是，執政黨重頭到尾極盡破壞之能事，瞎編故事、扣國民黨帽子，逼國民黨提告媒體，造謠供應鏈每天都在啟動，編了很多互相矛盾的故事，又要這個門票、又要這個條件。

「我再次講，除了九二共識和反對台獨，這兩者是一體，沒有任何的條件、前提交換，因為根本不需要。」鄭麗文強調，從連戰到馬英九，兩岸交流從來不需要其它前提與交換條件，民進黨的居心是什麼？難道不樂見兩岸春暖花開？解決農民、觀光產業與各行各業的問題？甚至解決兩岸兵戎相見的問題？民進黨難道不希望嗎？

