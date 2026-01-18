睽違9年領到年終獎金！國民黨黨工最高可領半薪

國民黨副主席兼秘書長李乾龍17日宣布，今年將發放年終相關慰問金給黨工，按照薪資的3分之1到2分之1發放，並循例舉辦摸彩尾牙。這是國民黨自2017年以來，睽違9年首次發放現金年終。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

國民黨自2016年成為完全在野黨後，上千億黨產遭政府凍結、收回，經歷減薪、裁員的困境，連年終獎金也無力發放。上一次發放現金年終是在2017年，當時由前立委洪秀柱擔任黨主席，因黨產會解凍部分黨產才得以發放。此後黨工再也沒領過年終，都是由各單位主管自行募款或準備禮品慰勞黨工。

在前主席江啟臣任內，時任秘書長李乾龍曾自籌經費募款400多萬元，發放5000元禮券給黨工。2023年年終尾牙時，適逢2022九合一地方選舉大勝，不少中常委主動捐現金作為抽獎禮品，時任主席朱立倫也發給專任黨工每人6000元禮券。2024年朱立倫則自掏腰包叫外燴，並發放8000元禮券讓員工過年。

國民黨祕書長李乾龍。（圖／中天新聞）

李乾龍17日接受媒體訪問時表示，由於去年歷經大罷免，黨工非常辛苦，主席鄭麗文體念大家的辛勞，因此國民黨今年確定會發禮金，也會舉辦尾牙聊表心意。他強調這不算是年終獎金，而是給黨工發放「慰問金」。李乾龍指出，雖然無法發到全薪，但將按黨工的薪水3分之1到2分之1發放，讓大家好過年。

