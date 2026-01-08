睽違9年！加拿大總理將訪中 聚焦貿易、能源、農業拚重啟雙邊合作

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

睽違9年，再度加拿大現任總理即將訪問中國。加拿大總理卡尼（Mark Carney）預計於下週13日至17日前往北京訪問，行程將聚焦貿易、能源、農業及國際安全等議題，盼強化雙邊合作關係。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於下週13日至17日前往北京訪問。（圖／Mark Carney X社群）

回顧上一次加拿大總理訪中，已是2017年杜魯道（Justin Trudeau）任內。事隔多年再度有總理訪中，時空背景卻大不相同，自2024年起，加中關係因貿易戰摩擦急遽降溫，加拿大跟進美國政策，對中國電動車課徵高額關稅，隨後再對鋼鐵與鋁材加徵關稅；中國則迅速反制，對加拿大油菜籽祭出臨時反傾銷稅，雙邊關係一度陷入冰點。

根據路透社、BBC等報導，由於美國貿易政策與關稅前景充滿不確定性，加拿大正積極尋求出口市場多元化，降低對美國的依賴。加拿大總理辦公室指出，卡尼此行訪中，正是希望在貿易、能源、農業與國際安全等領域尋求合作契機，拓展加拿大對外經貿空間。

儘管近年雙邊關係低迷，但近期交流出現回溫跡象。卡尼去年10月在亞太經合會（APEC）期間，與中國國家主席習近平進行長達40分鐘的雙邊會晤，卡尼表示，一味與中國保持距離，無助於解決問題，中方也釋出訊號，表達願與加拿大推動雙邊關係回到健康、穩定的軌道。相關互動也被外界視為促成此次高層會晤的重要背景。而中國自新冠疫情後，於2023年起分批恢復旅行社及線上旅遊企業經營出境團客業務，涵蓋138個國家與地區，惟加拿大長期未列入名單，直到去年11月才宣布恢復赴加拿大團隊旅遊。

