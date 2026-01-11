睿禾金碳正式更名 以全方位能源服務協助企業強化能源韌性

記者/葉佳欣報導

睿禾金碳（原睿禾控股）深耕太陽能產業逾十年，以推動再生能源普及與協助企業強化能源策略為核心使命。自 114 年 11 月 11 日起，公司正式由「睿禾控股」更名為「睿禾金碳股份有限公司」，象徵企業以更明確的永續定位邁向下一階段。「金」代表能源資產化、綠電價值的長期穩健；「碳」則呼應企業對減碳與永續治理的承諾。睿禾金碳集團以整合資金、綠電與碳策略的能量，陪伴企業打造兼具韌性與永續的能源未來。

自綠電金融化服務起步，公司致力於協助客戶將綠電視為具投資效益的能源資產，同時堅持友善土地原則，優先開發屋頂型與低環境衝擊的案場，避免與自然環境爭地。多年累積的專業實力，奠定睿禾金碳為屋頂太陽能專家的市場定位。

睿禾堅持友善土地原則，優先開發屋頂型與低環境衝擊的案場。圖/睿禾金碳提供

穩健建置能量 企業能源轉型重要夥伴

目前，睿禾金碳在全台已累積超過300MW，1千座以上太陽能電廠的建置與維運經驗，具備從規劃、申設、施工到維運全程統籌的能力。

合作夥伴包括台灣美光、矽品精密，其案場皆須符合科技園區嚴格的安規與營運條件。睿禾金碳透過完善的工程品質與維運管理，確保案場安全、穩定且高效運轉，以穩健可靠的一站式服務獲得客戶信賴。近期合作企業矽格，案場預計於2026年5月動工，顯示大型企業已將屋頂型光電視為能源配置的重要選項。

為協助企業在能源策略上取得更大彈性，睿禾金碳亦推出「綠電回購」方案，整併屋頂出租、太陽能建置維運與購電協議於同一份契約，發揮閒置屋頂空間的利用效益，也同時讓企業以具競爭力的綠電成本取得長期穩定的電力，支持企業在成本控管與能源轉型之間取得最佳平衡。

睿禾提供專業的光電工程服務。圖/睿禾金碳提供

掌握市場脈動 彈性契約助企業建立能源韌性

在綠電交易端，子公司瓦特先生提供企業一對一的客製化服務，不僅協助買方取得穩定且合規的綠電來源，也協助賣方獲得合理的綠電報酬。

透過長期觀察市場動態，瓦特先生也發現近年企業在規劃能源策略時更趨審慎，普遍傾向選擇3至5年的短期契約，以因應能源價格與國際形勢變化的不確定性。

面對市場波動，瓦特先生以彈性契約與專業諮詢服務，協助企業保持策略韌性，成立至今已成為眾多企業導入綠電的重要支持力量。今年服務客群亦持續擴大，除半導體及金融業外，更跨足交通產業；在三陽工業積極佈局永續發展之際，雙方攜手合作，共同推進綠電應用，亦顯示其對瓦特先生在專業服務品質與多元合作價值的高度肯定。

三陽工業採購綠電，打造碳中和辦公室。圖/三陽工業提供

未來，睿禾金碳將持續深化屋頂型太陽能的技術與服務能量，以更完整的能源解決方案支持企業因應能源市場變化。公司亦將持續強化治理透明度，以專業與責任打造更具韌性的能源服務體系，攜手企業邁向永續未來。

