瞄準中國衛星! 憂航母遭鎖定 美公布3反太空武器 太空軍事化升溫

美國太空司令部用衛星監測空中及地球上的狀況。 圖：翻攝自美國太空軍官網

[Newtalk新聞] 美國太空軍持續推進進攻型太空戰力建構，外電報導指出，五角大廈與太空軍正準備部署兩款新型「軟殺傷」反衛星系統，屆時美軍將擁有包含現役「反通信系統」在內的三種反太空武器，並明確指出目標鎖定中國衛星。

報導稱，2 種新系統分別為「梅多蘭茲」 ( Meadowlands ) 與「遠程傳感終端」（ Remote Sensing Terminals），將與體積較大但機動性較差的「反通信系統」（ Counter Communications System）協同作戰，使五角大廈可用於反太空作戰的手段增至 3 種。新系統計畫分散部署於全球各地，並可在遠端操作，以因應美軍日益強調的「中國對美軍太空威脅」。

「梅多蘭茲」（ Meadowlands）反衛星裝置是美軍新型武器，制衡中國的航太發展。 圖：翻攝自@MonitorX99800

根據美國太空軍 9 月更新的一份非機密「太空威脅情況說明書」，截至今年 7 月，報告指出中國已將超過 1189 顆衛星送上軌道，且「解放軍可以動用超過 510 顆攜帶光學、多光譜、雷達和射頻感測器的情報、監視和偵察衛星」，這些衛星被指能用於偵測美國航母、遠征部隊與航空聯隊的行動。

關於「梅多蘭茲」系統，英國媒體報導指其為一種強力的衛星干擾器，目標是在衝突初期暫時切斷敵方通訊。該系統本質上是一部帶輪子的巨大無線電發射器，可產生強大無線電噪聲，淹沒來自外國衛星的訊號。據稱「梅多蘭茲」為 2020 年初投入運作的「反通信系統」的精簡版本，將類似雷達的碟形天線安裝在只有兩個機架的輪式拖車上，以提升機動部署能力。該系統原定於 2022 年交付，但因技術問題延遲，現已通過系統級驗證測試，計畫生產多達 30 部。

美軍華盛頓號航母。 圖：翻攝自瑤音萬里（資料照）

對於衛星干擾器的工作原理，美國太空軍太空系統司令部情資副主任尼爾．卡特少校以生活化比喻說明：「這就像我有兩個孩子，他們可能非常吵鬧。如果我在廚房洗碗，我的妻子在客廳裡，她試圖從房間的另一邊告訴我一些事情，但孩子們說話太大聲，我根本聽不到她的聲音——這就是干擾。」該說法在報導中被逐字引述。

負責研製該武器的 L3 公司空間優勢總經理查爾斯．克拉克森表示，該公司與太空軍合作加強測試，以確保干擾器「將具有更強大的作執行力並降低風險」。報導亦強調，這類系統屬於軟殺傷型電子戰裝備，不會產生太空碎片，所釋放的能量旨在對通訊衛星造成暫時且「可逆的」干擾。

然而，報導同時指出，雖然公開曝光多為軟殺傷技術，但「未曝光」不等於不存在硬殺傷類反衛星武器的研發與測試；外界仍對太空軍事化與軍備競賽可能導致的風險保持警惕。

