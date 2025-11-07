瞄準中國衛星! 憂航母遭鎖定 美公布3反太空武器 太空軍事化升溫
[Newtalk新聞] 美國太空軍持續推進進攻型太空戰力建構，外電報導指出，五角大廈與太空軍正準備部署兩款新型「軟殺傷」反衛星系統，屆時美軍將擁有包含現役「反通信系統」在內的三種反太空武器，並明確指出目標鎖定中國衛星。
報導稱，2 種新系統分別為「梅多蘭茲」 ( Meadowlands ) 與「遠程傳感終端」（ Remote Sensing Terminals），將與體積較大但機動性較差的「反通信系統」（ Counter Communications System）協同作戰，使五角大廈可用於反太空作戰的手段增至 3 種。新系統計畫分散部署於全球各地，並可在遠端操作，以因應美軍日益強調的「中國對美軍太空威脅」。
根據美國太空軍 9 月更新的一份非機密「太空威脅情況說明書」，截至今年 7 月，報告指出中國已將超過 1189 顆衛星送上軌道，且「解放軍可以動用超過 510 顆攜帶光學、多光譜、雷達和射頻感測器的情報、監視和偵察衛星」，這些衛星被指能用於偵測美國航母、遠征部隊與航空聯隊的行動。
關於「梅多蘭茲」系統，英國媒體報導指其為一種強力的衛星干擾器，目標是在衝突初期暫時切斷敵方通訊。該系統本質上是一部帶輪子的巨大無線電發射器，可產生強大無線電噪聲，淹沒來自外國衛星的訊號。據稱「梅多蘭茲」為 2020 年初投入運作的「反通信系統」的精簡版本，將類似雷達的碟形天線安裝在只有兩個機架的輪式拖車上，以提升機動部署能力。該系統原定於 2022 年交付，但因技術問題延遲，現已通過系統級驗證測試，計畫生產多達 30 部。
對於衛星干擾器的工作原理，美國太空軍太空系統司令部情資副主任尼爾．卡特少校以生活化比喻說明：「這就像我有兩個孩子，他們可能非常吵鬧。如果我在廚房洗碗，我的妻子在客廳裡，她試圖從房間的另一邊告訴我一些事情，但孩子們說話太大聲，我根本聽不到她的聲音——這就是干擾。」該說法在報導中被逐字引述。
負責研製該武器的 L3 公司空間優勢總經理查爾斯．克拉克森表示，該公司與太空軍合作加強測試，以確保干擾器「將具有更強大的作執行力並降低風險」。報導亦強調，這類系統屬於軟殺傷型電子戰裝備，不會產生太空碎片，所釋放的能量旨在對通訊衛星造成暫時且「可逆的」干擾。
然而，報導同時指出，雖然公開曝光多為軟殺傷技術，但「未曝光」不等於不存在硬殺傷類反衛星武器的研發與測試；外界仍對太空軍事化與軍備競賽可能導致的風險保持警惕。
更多Newtalk新聞報導
（影）「環球小姐」泰國執行長辱罵墨西哥小姐 現場佳麗看不下去起身「不比了」
那我也就不再含蓄了! 被美指責中全球最大碳排放 耿爽 : 美退巴黎協定 2次
其他人也在看
1.2萬志願役「寧賠9億」也要退伍！退將列國軍3大壓力 作家獻策一招簽下去
今（2025）年6月，立法院會三讀通過「軍人待遇條例」修正案，修正條文新增義務役現役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定之最低工資，國防部說明，配合今年度軍公教調薪，目前義務役二兵每月領取薪資為新台幣2萬2000元，包括保險後的整體待遇超過3萬元。然而，近日有媒體揭露，4年內有高達1.2萬志願役士兵寧可賠錢，也要提前退伍。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書粉專暗......風傳媒 ・ 1 天前
這國只花「1歐元」買到18架F-16！荷蘭戰機大放送 還要幫烏克蘭訓練飛官
羅馬尼亞正式以象徵性「1歐元」的價格，從荷蘭手中購得18架退役的F-16戰機，並已於3日正式移交，這些戰機未來將進駐羅馬尼亞的「歐洲F-16訓練中心」（EFTC），不只幫助培訓羅馬尼亞飛官，也將協助訓練烏克蘭飛行員。根據軍事媒體《The Warzone》報導指出，雖然這筆交易在帳面上只賣1歐元，不過羅馬尼亞仍需支付稅金，根據飛機、後勤支援等貨物的申報價值計算......風傳媒 ・ 1 天前
35元買到F-16 羅馬尼亞買18架培訓烏克蘭飛行員
35元買到F-16 羅馬尼亞買18架培訓烏克蘭飛行員EBC東森新聞 ・ 1 天前
以色列突下令 ! 700輛中國電動車全數召回 軍方 : 恐外洩地理數據
[Newtalk新聞] 以色列媒體 11 月 2 日報導，因擔憂中國電動車可能存在資訊安全風險，以色列軍方近日決定禁止中國製汽車進入軍事基地，並下令召回先前採購的約 700 輛中國電動車。這項舉動不僅引發國內外關注，也被視為國際政治博弈在科技領域的又一次延伸。 根據報導，以色列軍方早在數月前便下達禁令，限制中國汽車進入軍事設施。此次全面召回被視為該禁令的延續與強化措施。軍方官員表示，中國電動車配備的智慧車載系統與攝影鏡頭，可能導致敏感資訊外洩，尤其涉及行車軌跡、地理數據與影像資料等國防相關內容。 儘管以色列曾在採購後對車載系統進行技術封鎖與防護，阻斷潛在的數據傳輸，但最終仍決定回收所有車輛。有分析指出，這或意味著軍方在後續評估中發現新的安全風險。不過，具體原因及技術細節，官方至今尚未公開。 儘管以色列曾在採購後對車載系統進行技術封鎖與防護，阻斷潛在的數據傳輸，但最終仍決定回收所有車輛。 圖:翻攝自軍哥的雜談 值得注意的是，外媒指出，位於特拉維夫的以色列國防部總部目前仍在使用部分中國汽車。這項「例外」安排引發外界揣測，一方面反映軍方對中國汽車安全性的警覺態度，另一方面也顯示以色列在對中國新頭殼 ・ 1 天前
中國福建艦入列! 中美航母戰力大比拚 中暗藏「這款」新型艦載機 連美國都沒有
[Newtalk新聞] 隨著解放軍福建艦的服役，中國海軍正式迎來了首艘電磁彈射型航空母艦，也終於擁有了一款可以拿來跟美國航母做比較的軍艦，最大的缺陷是，它不是核動力航母。 雖然福建艦的噸位、續航與彈射器數量依然不如美國的核動力航母，但是航母的核心戰鬥力還是艦載機。 目前美國航母艦載機部隊主要由艦載多用途戰機（F/A-18與EA-18G）、艦載隱身戰機（F-35C）、艦載預警機（E-2D）與艦載直升機（SH60與MH-60R）這四大類組成。 美軍航母艦載機超級大黃蜂。 圖 : 翻攝自利刃 其中艦載多用途戰機與艦載隱身戰機的攜帶量通常在 50-55 架左右，艦載預警機數量約為 5 架，艦載直升機總數約為 15-20 架，一艘美國航母的艦載機總數在 80 架左右。 中國作為後來者，航母艦隊的構建、艦載機聯隊的編制都會參考美國，從福建艦目前的艦載機配置跟美國航母大差不差，同樣是艦載多用途戰鬥機（殲-15T與殲-15D）、艦載隱身戰機（殲-35）、艦載預警機（空警-600）、艦載直升機（直-18或者直-20系列）。 目前中國航母艦隊最大的問題還是遠洋反潛能力較為薄弱，沒有配備艦載固定翼反潛機，只新頭殼 ・ 1 天前
核能×AI的戰略新時代：台灣選擇廢核等於向中國示弱
倪世傑／國立政治大學東亞研究所兼任助理教授鏡報 ・ 1 天前
MLB／核心主力不能走！道奇綁住孟西力拚3連霸 世界大賽失蹤人口也回歸
道奇上週逆轉奪冠完成連霸，7日球隊宣布執行陣中2大主力三壘手孟西（Max Muncy）和後援投手維西亞（Alex Vesia）明年的球隊選擇權，此外也確定讓渡明星右投岡索林（Tony Gonsolin）。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 1 小時前
桃園夜市必吃！排隊也要等的烤馬鈴薯，人氣招牌「雙倍起司」濃郁爆漿，綿密鬆軟口感太犯規
每次到桃園觀光夜市十次有9次會到這間「 桃園夜市烤馬鈴薯」報到，因為我家二個小孩熱愛這家烤馬鈴薯，即使在家已經很常吃馬鈴薯還是都會來報到，除非真的人很多排很久，不然我們都會買1~2份外帶，即使現在ANITA到外地讀書還是每次看到就要來上一份，雖然只是夜市裡的一個攤位，卻擁有著足以讓饕客甘願排隊等候的魅力。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 21 小時前
太子燦笑女特助遭起底！ 自介再引熱議「魔鬼藏在細節裡」
涉嫌跨國詐騙與洗錢的柬埔寨「太子集團」（Prince Group）案，4日檢警大規模搜索多處在台據點，查扣該集團在台資產超過45億元，並拘提主嫌王昱棠與25名被告到案。其中，該集團旗下「天旭國際科技有限公司」總經理特助劉純妤以15萬元交保，她步出北檢偵訊室時神情輕鬆、面露笑容的畫面引爆網友怒火，還被網友起底她竟是前空姐，自介裡還這一句「魔鬼藏在細節裡」成反諷名句。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 4 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 18 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 6 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前