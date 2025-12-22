瞄準兆元商機 永豐「理專Copilot」四大功能上線

cnews207251222a03

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

瞄準個人逾億、市場總資產規模達2兆元的高端財富管理商機，及多元客群財管需求，永豐銀行導入GAI工具推出「理專Copilot」，厚植理財專員的服務實力；永豐銀行表示，包括「智能客戶快搜」、「內部水晶球」、「客戶輪廓速寫」及本周上線的「智能互動」等四大功能，協助理專掌握關鍵資訊、提升服務精準度。

永豐銀行強調，今（2025）年以來陸續獲核可辦理高資產業務及進駐高雄資產管理專區，從業務、商品到服務全面升級，成為客戶財管首選；理專Copilot採用微軟Azure AI深度開發，結合GAI以提升理專的服務品質。智能客戶快搜由理專以口語化方式設定條件，經由大數據分析客戶的理財缺口，進一步搭配適合客戶的商品特性、補齊拼圖。

廣告 廣告

此外，內部水晶球彙整近500家國內、外新聞資訊來源，協助理專每日即時掌握市場展望，結合客戶輪廓速寫摘要客戶的往來狀況、消費趨勢與資產配置占比等，讓理專深入瞭解客戶的關鍵需求；智能互動則以對話方式模擬多元客戶互動情境，協助理專進修或進行合規教育訓練等，進而提升客戶滿意度。

除以GAI提升理專服務實力外，永豐銀行表示，旗下亦採用私人銀行「1+N」思維，結合行內團隊及外部稅務及法律專家，提供資產配置及規劃一站式客製化服務。同時，近期上線「璀璨豐享信託」則結合基金投資，以「本金自益、孳息他益」為核心，兼顧理財傳承、稅務規劃與退休保障等三大效益，為高資產客戶打造專屬金融解決方案。詳細資訊可至官網查詢。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

萬名球迷慶連勝 永豐雲豹主題日中場挑戰放送超人氣電玩

永豐打造智慧校園 整合三大金流服務實現數位轉型

【文章轉載請註明出處】