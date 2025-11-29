瞄準千億級移工經濟圈！統振推QuickPay挺進跨境金流，搶食「移工機票」
統振成功轉型，擺脫電池製造工廠包袱，聚焦金融科技、流通事業與電信服務。
根據勞動部與金管會的最新統計指出，截至2025年9月底，台灣合法移工已達85.9萬人，而移工經濟也在台灣創造龐大商機。以移工匯款業務來說，今年上半年匯款總筆數約580萬，若再加計移工在台消費所帶動之資金總量，推估整年有機會上看1000億元。
其中，統振就在主要移工小額匯款市場佔有龍頭地位，並以金融科技金流業務為重心，打造Q生態圈。從代理電池起家，統振由於針對外籍移工經營電信預付卡多年、了解移工生態，因此跨入移工小額匯款領域；自2019年啟動金融科技創新實驗、2021年取得外籍移工小額匯兌許可後，QuickPay 跨境匯款APP成為公司金融科技業務的主要成長引擎。
目前統振約擁有40萬有效會員，以75萬可合法註冊的移工作為母數，市占率約52%。預估2025年全年匯款將突破500億元。
統振總經理何明哲說，所有移工來台灣的第一個夢想，就是匯錢回國買地蓋房子，因此對於匯款需求相當高。過去移工在台灣匯款回國，可說是困難重重，語言障礙是最大門檻，多數移工無法與銀行溝通；其次，例如印尼盾屬於「雜貨幣」，銀行沒有備兌，只能買現金，匯差又高，再加上銀行上班時間與移工工時完全錯開。即使成功辦理，透過SWIFT跨境匯款往往需要2～3天才能入帳，流程冗長，對急需用錢的家庭造成困擾。因此，移工跨境匯款過去多依賴地下匯兌或中介代辦，匯率不透明，也存在時間、地點限制。
何明哲表示，統振在台灣五家合法業者中，QuickPay 以健全的法規遵循制度、廣泛通路布局與語言友善度，在市場中取得明顯競爭優勢。QuickPay 也藉由深度整合「平台資訊流」、「便利商店系統」及「海外預備資金池」三大核心架構，實現匯款 30 分鐘內到帳的效能。自金融科技沙盒階段起，公司便打造QuickPay APP，並支援四國語言、串接全台超商通路，大幅提升匯款的便利性、普及性與操作體驗。
何明哲指出，台灣的政策環境將讓移工數量持續成長。包括，從家裡有0–12歲兒童即可申請育嬰幫傭、80歲以上可申請外籍看護，到巴氏量表門檻下降、本勞加薪後企業可申請的移工額度同步提高，再加上旅宿業與碼頭裝卸業全面開放移工，以及資深移工可轉任技術人力、申請家數從40家放寬到600家，這些政策疊加後，形成極為明顯的趨勢。
統振預估，台灣外籍移工人口將在2028年前後突破100萬。而當移工規模持續擴大，匯款需求自然快速升溫，整個跨境金流市場也因此迎來爆發性成長。
隨著品牌能見度提升及服務場景擴張，會員數、匯款筆數與使用頻率持續增加，並逐步串連匯款、旅運與生活服務，也帶動統振第三季單季合併營收達 8.13 億元；歸屬母公司稅後淨利 1.55 億元，季增 99.90%、年增 215.20%，EPS 1.6元。
下一步，也將擴大移工生活服務版圖、持續提升生態圈滲透率。何明哲表示，統振透過QuickPay生態系延伸並成立「快速購旅行社」與「Q Go」App切入移工機票與旅遊市場，推出「移工票」服務。統振與票務中心及航空公司合作，提供相較傳統更優惠、資訊透明度更高的購票流程，改善過去訂票流程不透明的市場結構。
